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Как соцсети отреагировали на задержание блогера Елены Блиновской

Елена Блиновская комментаторы задержание Фото: Instagram/elena_blinovskaya
27 апреля известного российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию. Как уточнили в Следственном комитете РФ, заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе комитета отметили, что автора многочисленных тренинг-марафонов задержали "при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство".

По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, уточнили в СК.

После сообщений о задержании создательницы онлайн-марафонов для исполнения желаний под ее публикациями в Instagram комментаторы не скупятся на слова.

Многие оставляют язвительные сообщения. К примеру, такие как:

  • надо было шарик запустить перед границей;
  • я вообще делаю что хочу, хочу плачу налоги, хочу не плачу;
  • ждем курс о невыплате налогов;
  • как не платить налоги, когда курс? Где включить оповещения?
  • жадность фраершу сгубила;
  • человек, который не проработал жадность, свое эго, еще чему-то учит;
  • ура, до главной инфоцыганки добрались;
  • Леночка, было круто! Скажите, будут ли курсы, как вести себя на допросе?
  • вышла из ресурсного состояния;
  • ждем курс, как правильно входить в хату;
  • когда за неуплату по тарифу отключили инопланетные звонки Вселенной;
  • ФНС загадала желание, чтобы Елена перестала жадничать.

Среди этих комментариев можно встретить и тех, кто встает на защиту Блиновской.

  • очень хочется загадать желание под этим постом! Желаю, чтоб все злобные людишки вернули себе все это зло во много раз;
  • люди, поймите же, что этими новостями государство отвлекает внимание от других проблем;
  • Елена тот самый проводник! Конечно, ее выставляют недоброжелатели в таком свете, потому что боятся, что успешных людей станет больше;
  • жалко, что люди такие злые у нас! – пишут восторженные последователи.

Елену Блиновскую часто называют коучем. В своих марафонах она обещает исполнение любых желаний, от материальных до тех, что касаются здоровья, в том числе зачатия ребенка.

P.S. Стоит отметить, что на момент выпуска новости комментарии к публикациям были ограничены.

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