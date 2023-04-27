Как соцсети отреагировали на задержание блогера Елены Блиновской
В пресс-службе комитета отметили, что автора многочисленных тренинг-марафонов задержали "при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство".
По данным следователей, блогер оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей (более 5 млрд тенге). Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций, уточнили в СК.
После сообщений о задержании создательницы онлайн-марафонов для исполнения желаний под ее публикациями в Instagram комментаторы не скупятся на слова.
Многие оставляют язвительные сообщения. К примеру, такие как:
- надо было шарик запустить перед границей;
- я вообще делаю что хочу, хочу плачу налоги, хочу не плачу;
- ждем курс о невыплате налогов;
- как не платить налоги, когда курс? Где включить оповещения?
- жадность фраершу сгубила;
- человек, который не проработал жадность, свое эго, еще чему-то учит;
- ура, до главной инфоцыганки добрались;
- Леночка, было круто! Скажите, будут ли курсы, как вести себя на допросе?
- вышла из ресурсного состояния;
- ждем курс, как правильно входить в хату;
- когда за неуплату по тарифу отключили инопланетные звонки Вселенной;
- ФНС загадала желание, чтобы Елена перестала жадничать.
Среди этих комментариев можно встретить и тех, кто встает на защиту Блиновской.
- очень хочется загадать желание под этим постом! Желаю, чтоб все злобные людишки вернули себе все это зло во много раз;
- люди, поймите же, что этими новостями государство отвлекает внимание от других проблем;
- Елена тот самый проводник! Конечно, ее выставляют недоброжелатели в таком свете, потому что боятся, что успешных людей станет больше;
- жалко, что люди такие злые у нас! – пишут восторженные последователи.
Елену Блиновскую часто называют коучем. В своих марафонах она обещает исполнение любых желаний, от материальных до тех, что касаются здоровья, в том числе зачатия ребенка.
P.S. Стоит отметить, что на момент выпуска новости комментарии к публикациям были ограничены.