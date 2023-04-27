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"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали

"Королеву марафонов" Елену Блиновскую задержали Фото: Instagram/elena_blinovskaya
В Москве задержана "королева марафонов" Елена Блиновская, сообщает Zakon.kz.

По информации Следственного комитета РФ, в отношении нее возбуждено два уголовных дела: легализация денежных средств в особо крупном размере и уклонение от уплаты налогов.

По данным следствия, Блиновская использовала схему "дробления бизнеса", занизила полученные доходы и не уплатила за период 2019-2021 годы налог на добавленную стоимость и налог на доходы физических лиц на общую сумму свыше 918 миллионов рублей.

Кроме того, в целях придания видимости правомерного владения, пользования и распоряжения полученными денежными средствами легализовала их путем совершения финансовых операций.

Ранее в России возбудили уголовные дела против блогера Валерии Чекалиной (Лерчек). Ее обвинили в налоговых махинациях.

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