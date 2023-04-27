Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В рамках международного экономического инвестиционного форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023" подписаны меморандумы между акиматом Жамбылской области и крупными зарубежными компаниями.

По данным регионального акимата, подписаны семь соглашений с крупными иностранными компаниями. Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области В их числе инвесторы из Индии, Сингапура, Германии, Венгрии. Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области "Иностранные компании планируют реализовать на территории Жамбылской области проекты по строительству ферросплавного завода, цементного завода, производству строительных материалов, солнечных электростанций, в сфере пищевой промышленности, созданию индустриально-логистического парка". Пресс-служба акимата Жамбылской области Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 700 миллионов долларов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области Читайте также На один город меньше станет в Павлодарской области Жара и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 28 апреля

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