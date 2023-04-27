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Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов

Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области
В рамках международного экономического инвестиционного форума "Zhambyl Economic and Investment Forum – 2023" подписаны меморандумы между акиматом Жамбылской области и крупными зарубежными компаниями.

По данным регионального акимата, подписаны семь соглашений с крупными иностранными компаниями. 

Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В их числе инвесторы из Индии, Сингапура, Германии, Венгрии.

Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

"Иностранные компании планируют реализовать на территории Жамбылской области проекты по строительству ферросплавного завода, цементного завода, производству строительных материалов, солнечных электростанций, в сфере пищевой промышленности, созданию индустриально-логистического парка".Пресс-служба акимата Жамбылской области
Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Общая стоимость инвестиционных проектов составляет 700 миллионов долларов.

Акимат Жамбылской области подписал меморандумы с зарубежными компаниями на 700 млн долларов

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

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