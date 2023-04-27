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Жара и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 28 апреля

Жара и дожди с грозами: прогноз погоды в Казахстане на 28 апреля Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане 28 апреля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", с прохождением атмосферных фронтальных разделов на юге, севере республики пройдут дожди с грозами.

По стране ожидается усиление ветра, на юго-востоке – пыльная буря, на севере, юго-западе – туман.

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный ночью 2-7, днем 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°С , днем +25+27°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +25+27°С .

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +29+31°С.

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