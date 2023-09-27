Порывистый ветер, дожди, грозы: прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 сентября 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием отрога северо-западного антициклона в западной половине РК сохраняется погода без осадков. По прогнозу синоптиков, на остальной территории страны пройдут дожди, на юге и в центре – с грозами.

По республике ночью и утром – туман, на юге, юго-востоке, востоке – порывистый ветер.

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер северо-западный, западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4+6°С, днем +13+15°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +22+24°С.

В Шымкенте – небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°С, днем +25+27С.