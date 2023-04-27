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Законодательство РК

Новая медаль появится у казахстанских педагогов

новая медаль появится у казахстанских педагогов Фото: Zakon.kz
Министерство просвещения подготовило поправки в постановление правительства РК "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, в правилах награждения ведомственными наградами некоторых государственных органов, входящих в структуру правительства РК в разделе "3. Основания награждения ведомственными наградами":

"Медаль "МЕЙІРІМ – ӘЛЕМГЕ МАХАББАТПЕН" (Милосердие - с любовью к миру) меняется на "Медаль "МЕЙІРІМ" (Милосердие).

Медалью "МЕЙІРІМ" награждаются работники сферы образования и иные лица, внесшие значительный вклад в развитие системы нравственно-духовного воспитания детей, формирование национальных ценностей у молодого поколения, совершенствование сферы охраны прав и законных интересов детей, а также способствующие повышению уровня благополучия детей, созданию благоприятных условий для детей, развитию детской инфраструктуры.


новая ведомственная награда появится в Казахстане

Фото: скриншот

Прежней медалью награждались работники организаций образования с педагогическим или научно-педагогическим стажем работы 10 и более лет, внесшие вклад в развитие системы нравственно-духовного образования и воспитания подрастающего поколения, проводившие исследования по актуальным вопросам нравственно-духовного образования, внедрившие в учебно-воспитательный процесс новые образовательные технологии для реализации нравственно-духовного образования, разработавшие и реализовавшие программы и проекты по интеграции программы нравственно-духовного образования "Самопознание".

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 16 мая.

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