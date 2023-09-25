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В Казахстане восстановят звание "Почетный донор"

В Казахстане восстановят звание "Почетный донор" Фото: pixabay
Министерство здравоохранения подготовило изменения в постановление правительства РК "О ведомственных наградах некоторых государственных органов, входящих в структуру Правительства Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

В частности, предлагается восстановить звание "Құрметті донор" (Почетный донор)– для повышения общественной значимости безвозмездного донорства крови и ее компонентов и признания донорской функции в качестве активной и плодотворной благотворительной деятельности.

Нагрудным знаком "Құрметті донор" награждаются граждане РК, а также иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории республики Казахстан, за активную и плодотворную благотворительную деятельность, и милосердие при осуществлении на безвозмездной основе донаций крови или тромбоцитов не менее 40 раз; донаций плазмы не менее 70 раз.

В Казахстане хотят восстановить звание

Фото: Минздрав РК

Как отмечают в Минздраве, в современных условиях, служба переливания крови является одной из основных служб в системе здравоохранения любой страны, а люди, дарящие свою кровь, вносят уникальный вклад в здоровье и продолжительность жизни других людей. Перед каждой страной стоит постоянная задача получить достаточно крови от безопасных доноров, чтобы удовлетворить национальные потребности.

На территории республики ежегодно потребляется более 400 тысяч доз компонентов донорской крови, более 90% которых производятся из донорской крови, заготовленной от безвозмездных донаций.

Между тем, в настоящее время общее количество действующих доноров, соответствующих установленным критериям, составляет 210 человек, при этом Нагрудный знак из них получили 65 человек (30%).

"В связи с тем, что при решении вопроса о награждении доноры крови конкурируют с медицинскими работниками и другими лицами, внесшими особый вклад в систему здравоохранения РК, вносится предложение по восстановлению звания "Құрметті донор"", - говорится в обосновании.

Кроме того, предлагается новая редакция по награждению нагрудным знаком "Денсаулық сақтау iciнe қосқан үлесі үшін" (За вклад в развитие здравоохранения).

Этим нагрудным знаком будут награждать иностранцев и лиц без гражданства, находящихся на территории РК, за выдающиеся разработки в области здравоохранения или за особый вклад в систему здравоохранения Казахстана, а также работников системы здравоохранения, имеющих стаж работы в системе здравоохранения 10 и более лет за профессионализм и самоотверженность, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

Раньше им награждали и доноров.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 октября.

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