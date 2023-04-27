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В Алматы прошло выездное заседание Общественного совета по государственным финансам

В Алматы прошло выездное заседание Общественного совета по государственным финансам Фото: ДГД по городу Алматы
27 апреля в здании Дома Дружбы Алматы проведено выездное заседание Общественного совета по государственным финансам, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло под руководством председателя Общественного совета по государственным финансам – Р.Журсунова, при участии представителей КГД МФ РК – членов общественного совета – С.Айсина, А.Джетибаевой, М.Сисембаевой, Д.Мамашевой, К.Джумагулова, руководителя ДГД г. Алматы Баедилова К.Е., а также налогоплательщиков и сотрудников департамента.

Целью заседания общественного совета является принятие мнения гражданского общества, обсуждение текущих, актуальных вопросов в совершенствовании налогового и таможенного законодательства для улучшения условий ведения бизнеса.

заседание

Фото: ДГД по городу Алматы

В рамках проведенного заседания, были представлены, обсуждены итоги деятельности ДГД по г. Алматы за 2022 год и 1 квартал 2023 года и получены положительные оценки со стороны участников мероприятия.

Кроме того, были отмечены вопросы повышения государственных услуг, сокращением времени и улучшением качества услуг, вопросы по банкротству физлиц, а также налоговые и таможенные вопросы.

В выступлениях членов общественного совета, прошедшем в формате вопрос-ответ были освещены темы: "Восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК", "Вопросов таможенного законодательства", "Концептуальных подходов проекта нового Налогового кодекса по вопросам налогового администрирования".

Также 28 апреля для участников заседания будет организован выезд на таможенный пост "Қалжат", расположенного в селе Қалжат Уйгурского района Алматинской области. Где члены делегации будут ознакомлены с проводимой его реконструкцией и бизнес-процессами по таможенной очистке и контролю.

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Анастасия Стативкина
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