Минфин утвердил состав общественного совета по государственным финансам
Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 31 марта 2025 года утвердил состав общественного совета по государственным финансам, сообщает Zakon.kz.
Так, в состав общественного совета по государственным финансам включены:
от Министерства финансов РК:
- Такиев Мади Токешович – министр финансов;
- Бейсенбекұлы Абзал – вице-министр финансов;
- Биржанов Ержан Ерикович – вице-министр финансов;
- Кеңбеил Даурен Маратұлы – вице-министр финансов;
- Орунханов Кайрат Какимович – директор Департамента стратегии, управления персоналом и мобилизационной работы;
от некоммерческих организаций:
- Ертлесова Жаннат Джургалиевна – председатель управляющего совета "Ассоциация налогоплательщиков нового Казахстана";
- Кошкимбаев Сапар Хайсаханович – председатель Совета профессиональной аудиторской организации "Палата аудиторов Республики Казахстан";
самовыдвиженцы:
- Айтказин Ғалымғазы Сайрамғазыұлы;
- Бейсенгалиев Берик Турсынбекович;
- Ергешбаев Мурат Нальхожаевич;
- Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович;
- Рысмамбетов Расул Ибрагимович;
- Увайсова Хадижат Мусанниповна;
- Хамзина Бибигуль Арабовна;
- Чеботарев Андрей Александрович.
Также утвержден резервный список кандидатов в общественный совет.
Приказ вступает в силу со дня подписания.
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