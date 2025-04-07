Минфин утвердил состав общественного совета по государственным финансам

Фото: Zakon.kz

Министр финансов РК приказом от 31 марта 2025 года утвердил состав общественного совета по государственным финансам, сообщает Zakon.kz.

Так, в состав общественного совета по государственным финансам включены: от Министерства финансов РК: Такиев Мади Токешович – министр финансов;

Бейсенбекұлы Абзал – вице-министр финансов;

Биржанов Ержан Ерикович – вице-министр финансов;

Кеңбеил Даурен Маратұлы – вице-министр финансов;

Орунханов Кайрат Какимович – директор Департамента стратегии, управления персоналом и мобилизационной работы; от некоммерческих организаций: Ертлесова Жаннат Джургалиевна – председатель управляющего совета "Ассоциация налогоплательщиков нового Казахстана";

Кошкимбаев Сапар Хайсаханович – председатель Совета профессиональной аудиторской организации "Палата аудиторов Республики Казахстан"; самовыдвиженцы: Айтказин Ғалымғазы Сайрамғазыұлы;

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович;

Ергешбаев Мурат Нальхожаевич;

Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович;

Рысмамбетов Расул Ибрагимович;

Увайсова Хадижат Мусанниповна;

Хамзина Бибигуль Арабовна;

Чеботарев Андрей Александрович. Также утвержден резервный список кандидатов в общественный совет.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

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