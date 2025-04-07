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Финансы

Минфин утвердил состав общественного совета по государственным финансам

Государственная служба, госслужба, госслужащий, госслужащие, государственный аппарат, госаппарат, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2025 12:49 Фото: Zakon.kz
Министр финансов РК приказом от 31 марта 2025 года утвердил состав общественного совета по государственным финансам, сообщает Zakon.kz.

Так, в состав общественного совета по государственным финансам включены:

от Министерства финансов РК:
  • Такиев Мади Токешович – министр финансов;
  • Бейсенбекұлы Абзал – вице-министр финансов;
  • Биржанов Ержан Ерикович – вице-министр финансов;
  • Кеңбеил Даурен Маратұлы – вице-министр финансов;
  • Орунханов Кайрат Какимович – директор Департамента стратегии, управления персоналом и мобилизационной работы;
от некоммерческих организаций:
  • Ертлесова Жаннат Джургалиевна – председатель управляющего совета "Ассоциация налогоплательщиков нового Казахстана";
  • Кошкимбаев Сапар Хайсаханович – председатель Совета профессиональной аудиторской организации "Палата аудиторов Республики Казахстан";
самовыдвиженцы:
  • Айтказин Ғалымғазы Сайрамғазыұлы;
  • Бейсенгалиев Берик Турсынбекович;
  • Ергешбаев Мурат Нальхожаевич;
  • Кулекеев Жаксыбек Абдрахметович;
  • Рысмамбетов Расул Ибрагимович;
  • Увайсова Хадижат Мусанниповна;
  • Хамзина Бибигуль Арабовна;
  • Чеботарев Андрей Александрович.
Также утвержден резервный список кандидатов в общественный совет.

Приказ вступает в силу со дня подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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