Депутаты предлагают поставить "Самрук-Казына" под общественный контроль

Законопроект "Об общественном контроле" и сопутствующие поправки перед вторым чтением в Мажилисе обсуждены в рабочей группе палаты, депутаты внесли ряд существенных изменений в проект документа, передает Zakon.kz.

Представляя поправки, внесенные по инициативе депутатов, мажилисмен Ерлан Саиров отметил, что в рабочую группу поступило более 100 предложений по основному законопроекту и порядка 80 – по сопутствующему.



"Остановлюсь на основных, существенных поправках депутатов. Первая – это осуществление общественного контроля в Фонде национального благосостояния "Самрук-Казына" и его дочерних компаниях в отношении государственных социальных и научно-инновационных проектов, национальных проектов, реализуемых за счет бюджетных средств, а также при оказании фондом благотворительной помощи". Ерлан Саиров

Он также отметил, что в документ вводится понятие "итоговый документ по результатам общественного контроля" – протокол, заключение, рекомендация, иные документы, предусмотренные законами Республики Казахстан. А не только рекомендации, как это было предложено правительственным вариантом.

"Чтобы не было просто отписок от объектов общественного контроля, в законопроекте депутаты уточнили, что мотивированный ответ должен даваться на каждую рекомендацию, отраженную в итоговом документе". Ерлан Саиров

Кроме того, он сообщил, что по предложениям депутатов число голосов для размещения петиции на специальном сайте будет сокращено в три раза – со 150 до 50. Сокращены сроки рассмотрения петиций государственными органами с 60 дней до 40 – для центральных государственных органов и до 20 дней – для местных исполнительных органов. Предоставлено право гражданам подавать петицию не только в электронной форме, но и в бумажной тоже.

Законопроект "Об общественном контроле" и сопутствующие поправки одобрены Мажилисом в первом чтении 7 декабря 2022 года.