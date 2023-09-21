Закон "Об общественном контроле" с сопутствующими поправками одобрил Сенат

Депутаты Сената на пленарном заседании палаты 21 сентября одобрили в двух чтениях закон "Об общественном контроле" с сопутствующими поправками. Документы направлены на подпись главе государства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Представил документ сенатор Руслан Рустемов. По его словам, принятие закона позволит регулировать общественные отношения, связанные с организацией и осуществлением общественного контроля, и расширит участие граждан в управлении делами государства.

"Законом предлагается установить порядок государственного регулирования сферы общественного контроля, определить требования к общественному контролю, регламентировать права и обязанности объектов и субъектов общественного контроля. В соответствии с законом субъектами общественного контроля являются граждане Республики Казахстан, некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Республики Казахстан, за исключением религиозных объединений, иные субъекты, которым предоставлено право или полномочия на осуществление общественного контроля в соответствии с законами Республики Казахстан", – сообщил он.

Объектами общественного контроля выступают органы, учреждения исполнительной государственной власти и местного государственного управления, учреждения, государственные учреждения, не являющиеся государственными органами, субъекты квазигосударственного сектора, автономные организации образования, организации, являющиеся исполнителями функций центральных и (или) местных исполнительных органов, деятельность которых связана с общественными интересами, а также иные объекты общественного контроля, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Законом субъекты общественного контроля обязуются информировать объект общественного контроля об осуществлении общественного контроля, направлять объектам общественного контроля итоговый документ, включающий предложения о мерах по устранению причин и условий, способствующих нарушениям, выявленным в ходе осуществления общественного контроля, соблюдать общепринятые морально-этические нормы поведения при осуществлении общественного контроля.

В свою очередь объекты общественного контроля должны обеспечивать доступ субъектов общественного контроля на территории и помещениям объектов общественного контроля, обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, за исключением информации ограниченного доступа, и рассматривать запросы субъектов общественного контроля в соответствии с требованиями законодательства.

В этот же день сенаторы поддержали сопутствующий проект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля, совершенствования административных процедур".

В заключении профильного комитета сказано, что закон направлен на совершенствование действующей нормативной правовой базы и приведение отдельных законодательных актов в соответствие с положениями основного закона Республики Казахстан "Об общественном контроле".

Отмечается, что реализация вышеуказанных положений требует одновременного внесения изменений и дополнений в Водный, Административный процедурно-процессуальный, Экологический кодексы, законы Республики Казахстан "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира", "О правоохранительной службе", " О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд", "О Фонде национального благосостояния", "О специальных государственных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих", "Об общественных советах", "О доступе к информации" и "О естественных монополиях".

Так, в законе "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан" право депутата маслихата дополнено нормой выдачи рекомендации и консультации по составлению петиций по вопросам, касающимся соответствующей административно-территориальной единицы, проведение мониторинга по рассмотрению петиций государственными органами, местными представительными и исполнительными органами в пределах соответствующей административно-территориальной единицы, внесение петиции на рассмотрение сессии маслихата.

Законы "О правоохранительной службе", "О специальных государственных органах Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" дополнены нормами о том, что члены семей являющихся гражданами Республики Казахстан военнослужащих срочной службы, воспитанников военных учебных заведений, уланов, кадетов, курсантов осуществляют посещения для ознакомления с их жизнью и бытом в порядке, установленном руководителем этого органа.

В законы "О статусе "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев Фонд" введена норма о том, что общественный контроль в университете и интеллектуальных школах осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан "Об общественном контроле".