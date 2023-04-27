Сенат одобрил поправки в договор о взаимной правовой помощи между Казахстаном и Кыргызстаном

Депутаты Сената одобрили законопроект о ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Договор между Казахстаном и Кыргызстаном об оказании взаимной правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 26 августа 1996 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства юстиции в документе исключили компетенцию органов внутренних дел при оказании правовой помощи по уголовным делам. Теперь эта функция относится к Генеральной прокуратуре.

Кроме того поправки предусматривают:

изменение статьи 4 Договора, предусматривающей определение компетентных учреждений, осуществляющих сношения при оказании правовой помощи самими договаривающимися сторонами и уведомления друг друга по дипломатическим каналам;



включение в термин "судебные решения" судебного приказа и процедуру его рассмотрения при подачи ходатайства о признании и исполнении.

"Ратификация Протокола будет способствовать дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества в области оказания правовой помощи по гражданским и уголовным делам, направленного на защиту прав граждан Казахстана и Кыргызстана". Министерство юстиции

Ранее вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила на критику депутата Мажилиса Ермурата Бапи о том, что нынешнее правительство намеренно затягивает разработку законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов.