Почему затягивается разработка закона по возврату выведенных из страны активов

Фото: Zakon.kz

Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила на критику депутата Мажилиса Ермурата Бапи о том, что нынешнее правительство намеренно затягивает разработку законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Zakon.kz.

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