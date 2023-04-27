Почему затягивается разработка закона по возврату выведенных из страны активов
Фото: Zakon.kz
Вице-министр юстиции Ботагоз Жакселекова ответила на критику депутата Мажилиса Ермурата Бапи о том, что нынешнее правительство намеренно затягивает разработку законопроекта по возврату незаконно выведенных за рубеж активов, сообщает Zakon.kz.
Разработчиком законопроекта выступает Министерство юстиции. В кулуарах заседания Сената Ботагоз Жакселекова ответила, что сейчас ведется всесторонне обсуждение его заинтересованными государственными и правоохранительными органами.
"В ближайшее время законопроект будет размещен на портале открытых НПА. У общественности будет возможность также просмотреть, прокомментировать. В пределах компетенции информация сейчас такая. Работа активно ведется над законопроектом для его всестороннего обсуждения, поскольку вопрос достаточно комплексный. Требует определенного времени".Ботагоз Жакселекова
На пленарном заседании Мажилиса 26 апреля депутат Ермурат Бапи раскритиковал правительство за меленную работу по разработке законопроекта.
Президент дал поручение по возврату незаконно выведенных активов за рубеж еще после январских событий.
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