Ватикан впервые в истории разрешит мирянам, включая женщин, участвовать в собрании епископов

Ватикан объявил, что впервые в истории разрешит женщинам голосовать на Синоде епископов, открыв этот процесс для мирян, сообщает Zakon.kz.

Офис Синода Ватикана заявил, что он устранит роль "ревизора" и вместо этого позволит 70 не-епископам, которые ранее просто наблюдали за ходом заседания, принять участие в голосовании в октябре. Офис попросил, чтобы половина новых участников были женщины, и призвал к участию молодых людей.

Кодекс канонического права Ватикана описывает Синод епископов как "группу епископов, избранных из разных регионов мира и собирающихся в определенное время для укрепления более тесного единства между Римским понтификом и епископами, чтобы помогать Римскому понтифику своими советами в сохранении и приумножении веры и морали".

Ожидается, что члены, не являющиеся епископами, составят менее 25% от общего числа членов, участвующих в голосовании.

Генеральный секретарь Синода епископов, кардинал Марио Греч заявил, что включение мирян не "подрывает" характер собрания, а наоборот "обогащает всю церковь".