Ватикан отстранил от должности техасского епископа, выступавшего против ЛГБТК

Ватикан под руководством Папы Римского Франциска объявил о снятии с должности Джозефа Стрикленда после того, как епископ из Техаса раскритиковал Церковь за обсуждение возможных реформ в области прав ЛГБТК, сообщает Zakon.kz.

Джозеф Стрикленд был назначен Папой Римским Бенедиктом XVI в 2012 году епископом Тайлерской епархии в Техасе. Его сместили с поста, сообщает UPI.

Стрикленд попал под пристальное внимание в августе после того, как написал письмо, в котором обвинил Папу Римского за проявленную гибкость при обсуждении вопросов ЛГБТК и запрета на вступление священников в брак.



"Злые и ложные идеи, проникшие в Церковь, заключаются в том, что Иисус – лишь один среди многих, и что нет необходимости в том, чтобы Его послание было распространено среди всего человечества. Через естественное право Бог установил, что брак заключается между одним мужчиной и одной женщиной". из письма Джозефа Стрикленда

Стрикленд подчеркнул, что католицизм не допускает ни однополых браков, ни внебрачных связей.

"Каждый человек создан по образу и подобию Божьему, будь то мужчина или женщина, и всем людям следует помочь открыть свою истинную идентичность как детей Божьих, а не поддерживать их в беспорядочных попытках отвергнуть свою неоспоримую биологическую и данную Богом идентичность". из письма Джозефа Стрикленда

Стрикленд отверг идею о своей добровольной отставке. Прошение об отставке Стрикленда донесли до Папы Франциска после расследования, после чего понтифик принял решение.