Госдолг Казахстана один из самых низких в мире – аналитики

Аналитики посчитали госдолг Казахстана и сравнили его с другими странами мира, сообщает Zakon.kz.

Государственный долг Казахстана в 2022 году вырос на 15,2% и составил 25,3 трлн тенге. При этом, большая часть госдолга Казахстана – 66% в среднем за последние 5 лет – приходится на внутренний долг, такие данными приводятся в исследовании Jusan Analytics.

Объем внешнего госдолга в 2022 году достиг 7,8 трлн тенге. При этом, более половины заимствований были получены путем выпуска еврооблигаций. Активно финансируют экономику Казахстана и международные организации, отмечают аналитики.

Чтобы понять, насколько велик госдолг Казахстана, специалисты сравнили его с показателями других стран мира. В выборку было включено 46 стран мира, ВВП которых составляет более 90% от мирового объема.

Страны были поделены на три группы: с кредитным рейтингом "A", "BBB", страны с кредитным рейтингом "BB" и ниже.

Фото: Jusan Analytic

Среди стран с высоким страновым рейтингом, наиболее большой госдолг у развитых стран: Японии - 229,1%, Сингапура – 167,8%, и США – 129,1%.

"В инструменты этих стран кредиторы охотней инвестируют свои средства. На обслуживание долга у этой группы стран в среднем уходит около 10% бюджетных расходов", – говорится в исследовании.

Во второй категории, государственный долг свыше 100% отмечается у Италии – 144.7%, и Португалии – 113.8%.

"При этом самый низкий уровень государственного долга в этой категории у Казахстана – всего 24,9% ВВП. Выше всего расходы на обслуживание долга в Перу – 29,2% и Индии – 25,0%, а в среднем по группе – 12%. В Казахстане эти расходы составляют 7,3%", – приводят цифры аналитики.

В категории стран с более низким рейтингом на первом месте оказалась Греция – 178.2%, на последнем Нигерия - 20.2%.

Отмечается, что с учетом низких кредитных рейтингов, обслуживание госдолга этим странам обходится довольно дорого – в среднем около 23% всех бюджетных расходов. К слову, в этой категории также находится Египет, у которого обслуживание долга составляет более половины бюджета – 54%. Больше 30% расходов на долг отмечается в Бразилии, Бангладеше и Колумбии.

Аналитики поясняют, что комплексно отражает ситуацию с долговой нагрузкой отражает индекс долговой устойчивости.





"Наличие высокого уровня долга к ВВП не может однозначно трактоваться как наличие существенных проблем у страны. Самый яркий пример – это показатель долга к ВВП у США. Большое значение долга при низком уровне выплат и высокой оценке инвесторов по его возможному рефинансированию, по нашему мнению, нивелирует негатив", – заявляют в Jusan Analytics.

Так, значение показателя индекса выше 100 означает, что у страны крайне высокие риски потери долговой устойчивости, 100-75 – активный рост рисков. Страны со значением меньше 50 характеризуются низким уровне рисков для долговой устойчивости.

Фото: Jusan Analytics

Исходя из этих данных наиболее высокая долговая нагрузка и инвестиционный риск у Пакистана, Египта, Аргентины, Бразилии и Нигерии. При этом, надежный рейтинг есть у 25 стран, в числе которых отмечен и Казахстан.

"По рассмотренным показателям, государственный долг Казахстана является одним из самых низких в мире, даже с учетом прогнозов МВФ о том, что госдолг Казахстана будет расти и в 2027 году достигнет 30.3% от ВВП. По нашей оценке, такой рост не несет в себе никаких негативных последствий и все равно будет оставаться сравнительно низким", – сказано в исследовании.

По мнению исследователей, более важными вопросами для Казахстана остаются сохранение высоких доходов бюджета для покрытия расходной части и поддержание оптимального уровня государственных резервов для сохранения статуса чистого кредитора.