Доплаты за ученые звания педагогам вузов предлагают ввести в Казахстане

Вице-министр науки и высшего образования РК Камиль Акатов 27 апреля 2023 года на заседании межведомственной комиссии в Минюсте рассказал о том, какие меры поддержки педагогов вузов и научных работников предлагается ввести в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вице-министр отметил, что сенаторами в министерство науки и высшего образования внесены поправки по вопросам науки.



Цель законопроекта – совершенствование правового механизма, обеспечивающего регулирование отношений, возникающих в сфере науки, научно-технической деятельности и коммерциализации ее результатов, создание условий обеспечивающих качественное улучшение правового положения подготовки научных кадров, научного работника и реализацию гарантий их социальной защищенности.

Документом предусматриваются внесение изменений и дополнений в пять кодексов и семь законов.

"В рамках законопроекта госорганами и протокольным решением Республиканский бюджетной комиссии поддержаны следующие поправки: доплаты за ученые звания педагогам, осуществляющим научно-педагогическую деятельность в организациях высшего и послевузовского образования, а также научным работникам, осуществляющим научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по основному месту работы в рамках базового и фундаментального финансирования за ученое звание "ассоциированный профессор", – до 25-кратного МРП, и "профессор" – до 50-кратного МРП", – отметил спикер.

Также законопроектом предлагается предоставление на примере США, России, Германии творческого отпуска сроком до одного года с сохранением средней заработной платы за счет внебюджетных средств организации. При этом отмечается, что творческий отпуск предоставляется не более одного раза в десять лет.

Кроме того, предлагается увеличение возраста молодых ученых с 35 до 40 лет и реализация постдокторских программ, в том числе за счет грантового финансирования научных, научно-технических проектов и программ.