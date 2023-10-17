Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Какие требования предлагают ввести в Казахстане для водителей мопедов

Какие требования предлагают ввести в Казахстане для водителей мопедов Фото: Zakon.kz
Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 17 октября 2023 года рассказал, какие требования они предлагают ввести в Казахстане для водителей мопедов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что в части регулирования передвижения мопедистов МВД внесены ряд изменений в законодательство.

"Я хочу сказать, что по мопедам, действительно, большая проблема в Алматы, да и в Астане она тоже серьезная. Мы посмотрели, сколько нарушается ПДД мопедами. На сегодня с 1 сентября 5742 человека привлекли, ДТП (наезд на пешехода) – 271 случай, повторное нарушение ПДД – 110, привлечено к административной ответственности водителей за управление мопедом лицом, не достигшим 16 лет – 214, за управление мопедом в нетрезвом состоянии – 20 человек", – привел статданные вице-министр.

По его словам, МВД внесло предложение в Мажилис, чтобы систематизировать эту деятельность, чтобы мопеды регистрировались, имели государственные номерные знаки и водительское удостоверение.

"Поддержат депутаты нас или нет, не знаем, с депутатами обсуждаем. Как только поддержат, так сразу повесим", – пояснил Игорь Лепеха.

30 июня 2023 года сообщалось, что водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.

Читайте также

Аида Балаева оценила культуру поведения казахстанских артистов
Пьют и матерятся: Аида Балаева оценила поведение казахстанских артистов
Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах, которые они могут получить через портал eGov.kz
Находящимся за рубежом казахстанцам напомнили об услугах, которые они могут получить через портал eGov.kz
В Атырау проведут антитеррористические учения
В Атырау проведут антитеррористические учения
Мадина Мамырханова
МВД РК Лепеха Игорь Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казавтожол вернет 69 тысячам водителей деньги за проезд по платным дорогам
"КазАвтоЖол" вернет 69 тысячам казахстанцев деньги за проезд по платным дорогам
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Максим Галкин собирается покинуть Израиль
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Документ
Россиянина наказали за двойное гражданство в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления