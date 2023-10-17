Какие требования предлагают ввести в Казахстане для водителей мопедов

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на брифинге в правительстве 17 октября 2023 года рассказал, какие требования они предлагают ввести в Казахстане для водителей мопедов, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Игорь Лепеха напомнил, что в части регулирования передвижения мопедистов МВД внесены ряд изменений в законодательство.

"Я хочу сказать, что по мопедам, действительно, большая проблема в Алматы, да и в Астане она тоже серьезная. Мы посмотрели, сколько нарушается ПДД мопедами. На сегодня с 1 сентября 5742 человека привлекли, ДТП (наезд на пешехода) – 271 случай, повторное нарушение ПДД – 110, привлечено к административной ответственности водителей за управление мопедом лицом, не достигшим 16 лет – 214, за управление мопедом в нетрезвом состоянии – 20 человек", – привел статданные вице-министр.

По его словам, МВД внесло предложение в Мажилис, чтобы систематизировать эту деятельность, чтобы мопеды регистрировались, имели государственные номерные знаки и водительское удостоверение.

"Поддержат депутаты нас или нет, не знаем, с депутатами обсуждаем. Как только поддержат, так сразу повесим", – пояснил Игорь Лепеха.

30 июня 2023 года сообщалось, что водителям мопедов запретили ездить по тротуарам и велосипедным дорожкам.