Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В каких городах Казахстана чаще останавливаются туристы

природа, туризм, горы Фото: pixabay
Алматы, Астана и Шымкент лидируют по количеству обслуженных в местах размещения туристов. Об этом рассказали 27 апреля в Министерстве культуры и спорта, сообщает Zakon.kz.

В 2022 году общее число туристов, воспользовавшихся услугами мест размещения в Казахстане, достигло 7,3 млн человек. Более 45% от этого числа пришлось на три мегаполиса. При этом, общее число одних только внутренних туристов составило 8,6 млн человек.

Так, в Алматы этот показатель достиг 1,8 млн человек (417,4 тысяч – иностранные туристы), в Астане – около 1,2 млн человек (238,5 тысяч иностранцев), а на Шымкент пришлось почти 450 тысяч отдыхающих (36,5 тысяч иностранцев).

Реже остальных туристы, как внутренние, так и въездные, останавливались в Улытауской области – чуть более 25 тысяч человек. Далее следуют Кызылординская и Западно-Казахстанская области. Услугами мест размещения в обоих этих регионах воспользовались по 100 тысяч человек.

Иностранных туристов в Казахстане стало больше. До 2029 года Министерство намерено довести число внутренних туристов в Казахстане до 11 млн человек, а въездных – до 4 млн человек. Для этого в принятой недавно концепции развития туристской отрасли предусмотрены конкретные меры.

Читайте также

Как в Алматы отпразднуют 1 мая

Доплаты за ученые звания педагогам вузов предлагают ввести в Казахстане

Экологи бьют тревогу: в Казахстане растет смертность из-за грязного воздуха

Ирина Лукичева
Астана Алматы Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления