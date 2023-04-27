Как в Алматы отпразднуют 1 мая

Какие мероприятия запланированы в Алматы на 1 мая – День единства народа Казахстана? Об этом рассказали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Городской концерт, посвященный празднику Дню единства народа Казахстана, состоится 1 мая на площади Абая перед дворцом Республики в 10:00.



Откроет концерт вокально-танцевальная композиция "Қазақстан – достық бесігі" в исполнении группы "ЖасStars" и государственного заслуженного ансамбля танца РК "Салтанат". Планируется выступление Ерболата Кудайбергенова, Рустема Нуржигит, Данияра Отеген, Мади Рымбаева, Дильназ и Дильшат Ахмадиевых, Торегали Тореали, Дидара Каден, группы Aldaspan и др.

Алматы – культурная и туристская столица ШОС в 2023-2024 годы и в честь Дня единства город приветствует гостей из Татарстана, Узбекистана и Беларуси. В концерте примут участие лауреат международных конкурсов Зарина Хасаншина, народный артист Узбекистана, Каракалпакстана, Башкортостана Женисбек Пиязов и заслуженная артистка Республики Беларусь Жанет Бутерус. В продолжении праздничного концерта будут исполнены казахские, армянские, корейские, кавказские, турецкие, уйгурские, польские национальные танцы и танцы других народов Казахстана.

В этот же день на площади Абая пройдет фестиваль кухонь народов Казахстана, на котором 15 ресторанов представят национальные блюда казахской, корейской, грузинской, русской, уйгурской и индийской кухонь.

1 мая в 11:00 праздничные мероприятия пройдут на улицах Жибек жолы, Панфилова и в сквере им. Ш. Уалиханова перед зданием Академии наук. Концертные программы запланированы с участием артистов "Алматы Әуендері" и театра традиционного искусства "Алатау", ассамблеи народа Казахстана, музыкальных группы и ди-джеев.

Также праздничные мероприятия состоятся и в других районах мегаполиса:

в Алатауском районе праздничное мероприятие пройдет в атлетической деревне в 14:00;

в Алмалинском районе праздничный концерт, выставка и фестиваль еды состоятся на Арбате (ул. Жибек жолы) с 15:00 до 17:00;

в Ауэзовском районе праздничный концерт в дополнении с выставками разных народов ко "Дню единства народа" состоится в парке отдыха Family Park в 11:00;

в Бостандыкском районе торжественное мероприятие пройдут в ТРЦ "MEGA Alma-Ata" в 11:00;

в Жетысуском районе праздничная программа пройдет в парке "Гульдер" в 11:00;

в Медеуском районе празднование состоится на площади перед зданием Академии наук (ул. Шевченко, 28) в 11:00;

в Наурызбайском районе праздничный концерт состоится перед зданием районного акимата (микрорайон Шугыла, 347) в 11:00;

в Турксибском районе концерт состоится в доме школьников №6 (пр.Сейфуллина,13) в 12:00.