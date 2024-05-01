Как отпразднуют День единства народа Казахстана в Алматы
По информации городских властей, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана на площади Абая в рамках общереспубликанской акции "Береке – бірлікте" состоится церемония награждения волонтеров, активных граждан и деятелей культуры, помогавших пострадавшим от паводков.
Празднование будет продолжено концертной программой, благотворительными акциями, ярмарками и конкурсами.
Вырученные средства перечислят в фонд "Демеу Қазақстан қоры" в пользу ликвидации последствий паводков.
С 11:00 до 14:00 перед Дворцом Республики пройдет благотворительная ярмарка и гастрофестиваль, где более 10 ресторанов представят национальные блюда различных кухонь.
А вечером с 18:00 до 21:00 на площади имени Абая состоится благотворительный концерт Maxi Fest с участием звезд казахстанской эстрады.
Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа.