Как отпразднуют День единства народа Казахстана в Алматы

В акимате Алматы рассказали, какие мероприятия ожидают горожан 1 мая в День единства народа Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По информации городских властей, под эгидой Ассамблеи народа Казахстана на площади Абая в рамках общереспубликанской акции "Береке – бірлікте" состоится церемония награждения волонтеров, активных граждан и деятелей культуры, помогавших пострадавшим от паводков.

Празднование будет продолжено концертной программой, благотворительными акциями, ярмарками и конкурсами.

Вырученные средства перечислят в фонд "Демеу Қазақстан қоры" в пользу ликвидации последствий паводков.

С 11:00 до 14:00 перед Дворцом Республики пройдет благотворительная ярмарка и гастрофестиваль, где более 10 ресторанов представят национальные блюда различных кухонь.

А вечером с 18:00 до 21:00 на площади имени Абая состоится благотворительный концерт Maxi Fest с участием звезд казахстанской эстрады.

Ранее сообщалось, что президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Днем единства народа.