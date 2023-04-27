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Елена Рыбакина победила японок на "Мастерсе" в Мадриде

Теннис Победа Мадрид Фото: Instagram/lenarybakina
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина удачно стартовала в парных состязаниях на турнире WTA 1000 Madrid. Она в дуэте с россиянкой Анастасией Павлюченковой на старте обыграли представителей Японии, Шуко Аояма и Эна Шибахара, сообщает Zakon.kz.

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Пара Рыбакина/Павлюченкова была сильнее японок, которые были посеяны здесь под седьмым номером, в двух сетах – 6:0, 6:1. Казахстано-российский дуэт затратил на эту победу 51 минуту игрового времени, соперницы смогли выиграть только один гейм. 

После парных соревнований Елена Рыбакина будет готовиться к выступлениям в одиночном разряде, где ее выход планируется на 28 апреля. Соперницей по первому кругу одиночки будет россиянка Анна Калинская, 60-ая ракетка мира, с которой они уже встречались недавно, на "Мастерсе" в Майами (США). Тогда победу в трех сетах праздновала казахстанка.   

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