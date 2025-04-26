Рыбакина раскритиковала себя после триумфальной победы на "Мастерсе"
Фото: Instagram/lenarybakina
Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.
Во втором круге турнира казахстанка победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:2.
"Первые матчи всегда непростые. Против Бьянки всегда тяжело. Очень рада, что мне удалось победить. Я все еще не в лучшей форме. Очень рада вернуться и провести первый матч в сезоне на грунте. С нетерпением жду следующего матча", – говорит Рыбакина.
В третьем круге турнира Рыбакина померится силами с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.
Ранее сообщалось, что теннисистка разгромно прославилась в Мадриде.
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