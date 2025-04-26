Рыбакина раскритиковала себя после триумфальной победы на "Мастерсе"

Фото: Instagram/lenarybakina

Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге турнира казахстанка победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:2. "Первые матчи всегда непростые. Против Бьянки всегда тяжело. Очень рада, что мне удалось победить. Я все еще не в лучшей форме. Очень рада вернуться и провести первый матч в сезоне на грунте. С нетерпением жду следующего матча", – говорит Рыбакина. В третьем круге турнира Рыбакина померится силами с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной. Ранее сообщалось, что теннисистка разгромно прославилась в Мадриде.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: