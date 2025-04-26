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Все о теннисе

Рыбакина раскритиковала себя после триумфальной победы на "Мастерсе"

Теннис, спортсменка, ракетка, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2025 05:20 Фото: Instagram/lenarybakina
Десятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прокомментировала уверенную победу на старте турнира категории WTA-1000 в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Во втором круге турнира казахстанка победила канадку Бьянку Андрееску со счетом 6:3, 6:2.

"Первые матчи всегда непростые. Против Бьянки всегда тяжело. Очень рада, что мне удалось победить. Я все еще не в лучшей форме. Очень рада вернуться и провести первый матч в сезоне на грунте. С нетерпением жду следующего матча", – говорит Рыбакина.

В третьем круге турнира Рыбакина померится силами с 17-й ракеткой мира украинкой Элиной Свитолиной.

Ранее сообщалось, что теннисистка разгромно прославилась в Мадриде.

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