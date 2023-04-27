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Словарь терминов ИКТ на казахском языке разрабатывается в РК

Словарь терминов ИКТ на казахском языке разрабатывается в РК Фото: pexels
Министр науки и высшего образования Нурбек Саясат рассказал, что прорабатывается вопрос о разработке первого словаря терминов ИКТ на казахском языке, сообщает Zakon.kz.
В сентябре прошлого года между Министерством науки и высшего образования и Huawei Technologies Kazakhstan был подписан меморандум о сотрудничестве.
"Ранее глава государства поручил подготовить 100 000 высококвалифицированных IT-специалистов к 2025 году. Правительство постепенно движется к этой цели, в том числе и благодаря партнерству с ведущими технологическими компаниями. В этом направлении налажена совместная работа с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК", – написал в своем Telegram-канале Нурбек Саясат.

На сегодняшний день компания открыла 29 академий ИКТ на базе наших университетов. Более 4000 студентов обучаются в этих академиях, из которых около 600 студентов уже успешно сдали экзамены и получили сертификаты IT-специалистов.


Также, в этом году казахстанские студенты могут принять участие в мировом конкурсе "Seeds for the Future". Это программа позволит отобрать лучших студентов, которые получат возможность пройти стажировку в научно-исследовательском кампусе компании в Китае и посетить выставку MWC Barcelona 2024.


По его словам, это уникальная возможность для казахстанских студентов раскрыть свой потенциал и показать свои знания на мировой арене.

"Отбор студентов пройдет в несколько этапов: май – отбор на уровне вузов, июнь – онлайн интервью, август – 8-дневный офлайн-курс в Катаре и региональный лагерь на 5 дней в Дубае". Нурбек Саясат
Министерством будет оказана поддержка деятельности академий компании в университетах, а также продолжена работа по открытию таких центров и в других вузах.

Также по его словам, совместно с компаний прорабатывается вопрос о разработке первого словаря терминов ИКТ на казахском языке.

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Анастасия Стативкина
Министерство науки и высшего образования РК Нурбек Саясат
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