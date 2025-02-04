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Право

Единый словарь терминов, применяемых в НПА, появится в РК

Государственная служба, госслужба, госслужащий, государственный аппарат, госаппарат, государственная работа, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 16:52 Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования РК своим приказом утвердил План разработки единого словаря терминов и словосочетаний, применяемых в нормативных правовых актах на 2024-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает:

  • определение требований к разработке проекта Единого словаря по содержанию – утвержденные термины, словосочетания, применяемые в законодательстве (Конституция, конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы, временные постановления правительства РК, имеющие силу закона, нормативные правовые указы президента РК, нормативные правовые постановления Парламента и его Палат, правительства и др.) и другие;
  • создание рабочей группы (состав состоит из руководителей структурных подразделений государственных органов, ответственных за редактирование, ученых-терминологов, ученых-лингвистов, юристов, специалистов отрасли и других представителей);
  • формирование перечня терминов, словосочетаний (с русскоязычным эквивалентом), употребляемых в законодательстве в разных вариантах или не полностью раскрывающих смысл слова;
  • составление списка терминов, применяемых в нормативных правовых актах, утвержденного Республиканской терминологической комиссией;
  • проведение лингвистической экспертизы (определение дефиниции, употребления в других языках) терминов, употребляемых в нормативных правовых актах в разных вариантах или не полностью раскрывающих смысл слова;
  • разработка проекта Единого словаря и рассмотрение его на заседании рабочей группы;
  • рассмотрение и одобрение проекта Единого словаря на заседании Республиканской терминологической комиссии;
  • издание Единого словаря;
  • обеспечение размещения электронной версии Единого словаря на сайтах termincom.kz и заинтересованных государственных органов. 

Всего план включает 22 различных мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили Правила проведения правового мониторинга НПА.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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