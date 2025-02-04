Единый словарь терминов, применяемых в НПА, появится в РК

Фото: Zakon.kz

Министр науки и высшего образования РК своим приказом утвердил План разработки единого словаря терминов и словосочетаний, применяемых в нормативных правовых актах на 2024-2025 годы, сообщает Zakon.kz.

В частности, план предусматривает: определение требований к разработке проекта Единого словаря по содержанию – утвержденные термины, словосочетания, применяемые в законодательстве (Конституция, конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы, временные постановления правительства РК, имеющие силу закона, нормативные правовые указы президента РК, нормативные правовые постановления Парламента и его Палат, правительства и др.) и другие;

создание рабочей группы (состав состоит из руководителей структурных подразделений государственных органов, ответственных за редактирование, ученых-терминологов, ученых-лингвистов, юристов, специалистов отрасли и других представителей);

формирование перечня терминов, словосочетаний (с русскоязычным эквивалентом), употребляемых в законодательстве в разных вариантах или не полностью раскрывающих смысл слова;

составление списка терминов, применяемых в нормативных правовых актах, утвержденного Республиканской терминологической комиссией;

проведение лингвистической экспертизы (определение дефиниции, употребления в других языках) терминов, употребляемых в нормативных правовых актах в разных вариантах или не полностью раскрывающих смысл слова;

разработка проекта Единого словаря и рассмотрение его на заседании рабочей группы;

рассмотрение и одобрение проекта Единого словаря на заседании Республиканской терминологической комиссии;

издание Единого словаря;

обеспечение размещения электронной версии Единого словаря на сайтах termincom.kz и заинтересованных государственных органов. Всего план включает 22 различных мероприятия. Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили Правила проведения правового мониторинга НПА.

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