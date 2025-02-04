Единый словарь терминов, применяемых в НПА, появится в РК
Фото: Zakon.kz
Министр науки и высшего образования РК своим приказом утвердил План разработки единого словаря терминов и словосочетаний, применяемых в нормативных правовых актах на 2024-2025 годы, сообщает Zakon.kz.
В частности, план предусматривает:
- определение требований к разработке проекта Единого словаря по содержанию – утвержденные термины, словосочетания, применяемые в законодательстве (Конституция, конституционные законы, кодексы, консолидированные законы, законы, временные постановления правительства РК, имеющие силу закона, нормативные правовые указы президента РК, нормативные правовые постановления Парламента и его Палат, правительства и др.) и другие;
- создание рабочей группы (состав состоит из руководителей структурных подразделений государственных органов, ответственных за редактирование, ученых-терминологов, ученых-лингвистов, юристов, специалистов отрасли и других представителей);
- формирование перечня терминов, словосочетаний (с русскоязычным эквивалентом), употребляемых в законодательстве в разных вариантах или не полностью раскрывающих смысл слова;
- составление списка терминов, применяемых в нормативных правовых актах, утвержденного Республиканской терминологической комиссией;
- проведение лингвистической экспертизы (определение дефиниции, употребления в других языках) терминов, употребляемых в нормативных правовых актах в разных вариантах или не полностью раскрывающих смысл слова;
- разработка проекта Единого словаря и рассмотрение его на заседании рабочей группы;
- рассмотрение и одобрение проекта Единого словаря на заседании Республиканской терминологической комиссии;
- издание Единого словаря;
- обеспечение размещения электронной версии Единого словаря на сайтах termincom.kz и заинтересованных государственных органов.
Всего план включает 22 различных мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Казахстане обновили Правила проведения правового мониторинга НПА.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript