С начала года в ЗКО зафиксировано 13 случаев производственного травматизма

Как сообщили в управлении по инспекции труда ЗКО, с начала 2023 года было проведено 20 специальных расследований несчастных случаев, 13 из которых были связаны с производством. В целом, показатели снизились на треть по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Руководитель управления по инспекции труда ЗКО Асылулан Досжанов отметил, что в этом году на производстве пострадали 13 работников, что на 44% меньше по сравнению с прошлым годом. 12 человек получили тяжелые травмы и один случай был со смертельным исходом.

"Основными причинами несчастных случаев стали грубая неосторожность пострадавшего, неудовлетворительная организация производства работ, нарушение ПДД и недостатки в обучении безопасным приемам труда. Сейчас в рамках акции "Безопасный труд" инспекторами труда совместно с областным профсоюзом, партией Amanat организуются выезды в промышленные и строительные организации. Например, при строительстве многоквартирных домов по госпрограмме в ТОО "Альтаир СК-7" и "Болашак-Т" даже визуально были зафиксированы нарушения по несоблюдению элементарных норм правил техники безопасности. Работодателям выданы предписания на устранение нарушений". Асылулан Досжанов

Отметим, что по итогам прошлого года в ЗКО наблюдался рост травматизма на производствах. Было зарегистрировано 58 (в том числе 7 групповых) несчастных случаев, что на 10% выше по сравнению с предыдущим периодом. Пострадал 71 работник, из которых 55 человек получили травмы с тяжелым исходом, а 16 человек погибли. В семи групповых несчастных случаях пострадали 20 работников.

При этом в бюджетных организациях было зарегистрировано 18 случаев травматизма (26 пострадавших), в нефтяной промышленности – 9, в энергетической отрасли – 6, в строительстве – 7, в машиностроительной сфере – 5, в сельском хозяйстве – 4, в организациях малого бизнеса – 3, на предприятиях коммунального хозяйства – 2, в отрасли автомобильного транспорта – 1 и в других сферах – 3. Увеличение количества несчастных случаев наблюдалось в нефтегазовой, энергетической и строительной отраслях. Больше всего несчастных случаев происходило в ДТП, при падении с высоты и при воздействии движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов и деталей.

Снижение уровня производственного травматизма – одна из главных задач, для решения которой инспекцией труда принимаются все возможные меры. В большинстве несчастных случаев требования трудового законодательства не исполняются должным образом работодателями, так как некоторые из них пренебрегают базовыми требованиями техники безопасности и охраны труда.

Для снижения несчастных случаев и профилактики производственного травматизма любой работник или работодатель может сообщить о случаях нарушения техники безопасности на предприятии по телефону доверия: 8 (7112) 50-04-86. Областная инспекция труда готова оказать помощь по соблюдению трудового законодательства РК.