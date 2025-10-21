Названы области с самым высоким уровнем производственного травматизма в Казахстане

По данным Комитета государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 октября 2025 года в результате несчастных случаев на производстве пострадали 934 работника, 133 из которых погибли, сообщает Zakon.kz.

При этом производственный травматизм по итогам 9 месяцев текущего года снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. По итогам полугодия уровень производственного травматизма (коэффициент частоты несчастных случаев на 1000 работающих) составил 0,13.

Высокий уровень травматизма преимущественно сохраняется в промышленных регионах республики. Так, в Карагандинской области пострадали 103 человека, в Восточно-Казахстанской – 89, в Павлодарской – 68, в Актюбинской – 64 человека, в Атырауской – 48. Также в г. Алматы пострадал 51 человек.

В разрезе отраслей экономики наибольшее количество пострадавших отмечается на предприятиях горно-металлургического комплекса – 17,4% и в строительной отрасли – 10,2%.

Основными причинами, приведшими к несчастным случаям, явились:

неудовлетворительная организация производства работ (34,2%);

грубая неосторожность самого пострадавшего (33,6%);

нарушение правил безопасности и охраны труда (8,5%);

нарушение правил автодорожного движения (7,8%).

По фактам нарушения требований охраны труда госинспекторами труда в правоохранительные органы направлено 730 материалов расследования несчастных случаев, по которым возбуждено 211 уголовных дел.

Напомним, создание безопасных условий труда и снижение производственного травматизма является одной из ключевых задач правительства и Министерства труда и социальной защиты населения.

В целях профилактики и недопущения нарушений 3262 предприятия страны внедрили стандарты по безопасности и охране труда.

С 2019 года МТСЗН активно ведется работа по продвижению концепции "Нулевого травматизма – Vision Zero". На сегодняшний день к ней присоединились 610 предприятий.

На объектах строительства продолжается работа по внедрению вертикальной модели контроля, предусматривающей ответственность и контроль генеральным подрядчиком за всеми субподрядчиками по вопросам безопасности труда на объекте. Данную модель контроля внедрили 318 предприятий республики.

Кроме того, запущен электронный сервис "Онлайн трудовой консультант", который обеспечивает дистанционное взаимодействие с работниками и работодателями по повышению эффективности соблюдения законодательства о труде. Сервис предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований охраны труда.

Также реализуется Концепция безопасного труда Республики Казахстан на 2024-2030 годы.

