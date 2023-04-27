Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Экибастузе сгорела кровля двухэтажного жилого дома

крыша Фото: скриншот видео
Пожар разгорелся около 17:57 по улице М. Жусупа, сообщает Zakon.kz.

Площадь пожара пока устанавливается. Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, огонь еще не потушили.

"Информации о пострадавших не поступало. Силами ДЧС проводится эвакуация жителей. На месте работают 22 человека из личного состава ДЧС и 6 единиц техники. Пожарными эвакуировано по лестничному маршу 30 человек, 7 из которых – дети", – говорится в сообщении.

Кроме того, пожарные вынесли шесть газовых баллонов.

Ранее дом барачного типа горел в Алматы.

Читайте также

В Астане задержали трех преступников, находящихся в розыске

Нуржан Нуржигитов провел ряд встреч с представителями консульского корпуса

В степи около Кызылорды найдены человеческие кости

Елена Беляева
Экибастуз
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
В Казахстане с 1 июля повысят пособие многодетным матерям
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова разгневали фанатов
Задержан Серик Кудебаев
Серика Кудебаева задержали
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Кызылординец расплачивался на АЗС распечатанными на цветном принтере тенге – АФМ
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления