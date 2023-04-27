В Экибастузе сгорела кровля двухэтажного жилого дома

Пожар разгорелся около 17:57 по улице М. Жусупа, сообщает Zakon.kz.

Площадь пожара пока устанавливается. Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, огонь еще не потушили.

"Информации о пострадавших не поступало. Силами ДЧС проводится эвакуация жителей. На месте работают 22 человека из личного состава ДЧС и 6 единиц техники. Пожарными эвакуировано по лестничному маршу 30 человек, 7 из которых – дети", – говорится в сообщении.

Кроме того, пожарные вынесли шесть газовых баллонов.

Ранее дом барачного типа горел в Алматы.