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Дом барачного типа горел в Алматы

ДЧС, полиция, ликвидация Фото: Zakon.kz
Ночью 26 апреля в 22:21 произошел пожар в Турксибском районе Алматы. Горел дом барачного типа. Один человек погиб. Акиматом расселены жители горевшего дома в Турксибском районе, большую часть дома удалось отстоять, сообщает Zakon.kz.

ДЧС, полиция, ликвидация

Фото: Zakon.kz

Первые расчеты прибыли в 22:25. Открытым пламенем была охвачена одна из квартир с переходом на крышу дома на четырех владельцев на общей площади 280 кв.м.

ДЧС, полиция, ликвидация

Фото: Zakon.kz

Как отметили в ДЧС Алматы, пожар имел развившийся вид из-за позднего сообщения о пожаре. Быстрому распространению пожара способствовала сильная горючая загрузка – каркасно- камышитовый дом и деревянная обрешетка.

ДЧС, полиция, ликвидация

Фото: Zakon.kz

"На месте происшествия развернута работа Штаба, создано три участка тушения пожара организован подвоз воды, с прибывших по повышенному рангу пожарных автоцистерн. Из горящего дома пожарные эвакуировали 6 газовых баллонов (25л., 50л.)", - отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.

Пожар локализован в 22:55, ликвидирован в 23:10.

ДЧС, полиция, ликвидация

Фото: Zakon.kz

Во время ликвидации пожара обнаружили тело человека 1965 года рождения. Полиция оцепила территорию. ДЧС, полиция, ликвидация

Фото: Zakon.kz

Пожарным удалось отстоять от огня три квартиры. В ликвидации пожара задействованы ДЧС 43 сотрудников и 13 ед. техники.

18 апреля в Алматы горел торговый комплекс "Семиречье". 

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