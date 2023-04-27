Дом барачного типа горел в Алматы
Фото: Zakon.kz
Первые расчеты прибыли в 22:25. Открытым пламенем была охвачена одна из квартир с переходом на крышу дома на четырех владельцев на общей площади 280 кв.м.
Фото: Zakon.kz
Как отметили в ДЧС Алматы, пожар имел развившийся вид из-за позднего сообщения о пожаре. Быстрому распространению пожара способствовала сильная горючая загрузка – каркасно- камышитовый дом и деревянная обрешетка.
Фото: Zakon.kz
"На месте происшествия развернута работа Штаба, создано три участка тушения пожара организован подвоз воды, с прибывших по повышенному рангу пожарных автоцистерн. Из горящего дома пожарные эвакуировали 6 газовых баллонов (25л., 50л.)", - отметили в пресс-службе ДЧС Алматы.
Пожар локализован в 22:55, ликвидирован в 23:10.
Фото: Zakon.kz
Во время ликвидации пожара обнаружили тело человека 1965 года рождения. Полиция оцепила территорию.
Фото: Zakon.kz
Пожарным удалось отстоять от огня три квартиры. В ликвидации пожара задействованы ДЧС 43 сотрудников и 13 ед. техники.
18 апреля в Алматы горел торговый комплекс "Семиречье".