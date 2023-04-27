"Самрук-Қазына" строит в Алматы исследовательский центр инфекционных болезней

Фонд направил около 130 млрд тенге на создание Национального научного центра инфекционных болезней. Строительство должны завершить уже к декабрю. После завершения строительства и ввода в эксплуатацию объект будет передан в собственность государства в лице Министерства здравоохранения РК.

Сегодня стройплощадку будущей клиники посетил глава "Самрук-Қазына" Нурлан Жакупов. Он отметил, что она станет крупнейшим исследовательским и клиническим центром не только в регионе, но и во всем СНГ.

"События последних лет доказывают, что наличие крупного научно-исследовательского инфекционного центра с клиническим отделением – это не просто необходимость, а вопрос национальной безопасности", – сказал менеджер.

Он лично проверил ход строительства и обсудил со стройподрядчиком выполнение всех работ в срок.

Больницу начали строить в октябре 2021 года. Она рассчитана на 350 современных оборудованных коек. Объект станет клинической базой для казахстанских врачей, ученых и студентов медицинских вузов Алматы. В новом центре будут оказывать медпомощь в области инфекционных болезней, пульмонологии и фтизиатрии, проводить исследования и обучение, концентрировать передовые медицинские технологии, изучать лекарственные препараты. Кроме того, на базе нового объекта планируется открытие ситуационного центра для отслеживания эпидемиологической ситуации в стране.

Фото: фонд "Самрук-Қазына"

Объект будет оснащен уникальными технологиями обеспечения безопасности.



Говоря о вкладе фонда в развитие медицины Казахстана, Нурлан Жакупов отметил, что буквально на днях, 26 апреля, из Алматы отправился медицинский поезд, запущенный на средства группы компаний "Самрук-Қазына". В течение года его врачи окажут медицинскую помощь жителям отдалённых станций по всей стране.

Справка:

Общая площадь участка под больницу – 12 га. Площадь застройки зданий и сооружения: 31 723 кв. в. Коечная мощность – 350 коек. Цель проекта – оказать качественную медицинскую помощь в условиях неблагополучной эпидемиологической ситуации и чрезвычайного положения, представлять Ситуационный центр для мониторинга за эпидемиологической ситуацией по РК.

Центр инфекционных болезней в перспективе станет клинической базой Национального научного центра инфекционных болезней, филиалом Научного центра гигиены и эпидемиологии им. Хамзы Жуматова НЦОЗ МЗ РК, кафедрой инфекционного профиля КазНМУ им. Асфендиярова, кафедрой Казахского медицинского университета непрерывного образования.

Сметная стоимость проекта – 130 049,48 млн тенге, в том числе строительно-монтажные работы – 62 261, 41 млн тенге, медико-технологическое и инженерное оборудование – 66 343,32 млн тенге.