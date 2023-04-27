Алматинец записал трюк на видео и попросил полицейских наказать его

Фото: Zakon.kz

В Алматы молодой человек на ходу бросил руль и стал танцевать под музыку. На видео во время движения он попросил полицейских наказать его. Полицейские его желание выполнили, сообщает Zakon.kz.

В ходе розыскных мероприятий был установлен подозреваемый, в отношении которого возбуждено административное производство по ряду статей: по ч. 9 ст. 590 КРКобАП "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств" влечет административное взыскание в виде штрафа 5 МРП;

по ч. 1 ст. 593 КРКобАП "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" влечет административное взыскание в виде штрафа 5 МРП;

по ч. 1 ст. 630 КРКобАП "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений" влечет административное взыскание в виде штрафа 2 МРП;

по ч. 1 ст. 595 КРКобАП "Нарушение правил маневрирования" влечет административное взыскание в виде штрафа 5 МРП;

по ч. 2 ст. 230 КРКобАП "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании" влечет административное взыскание в виде штрафа 10 МРП. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера о недопущении нарушений ПДД РК впредь. Ранее сообщалось, что в Павлодаре нарушитель ПДД представился сотрудником МВД. Читайте также В Костанае пенсионерка упала с высоты пятого этажа Фото задержания экс-главы полиции Серика Кудебаева распространяется в сети В Астане задержали трех преступников, находящихся в розыске

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