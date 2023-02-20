В Павлодаре нарушитель ПДД представился "сотрудником МВД"

Министерство внутренних дел Казахстана продолжает мероприятия по проверке сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность (Integrity Check), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, проверяющими моделируются повседневные ситуации в работе полицейских, изучаются варианты реагирования на них и даются оценки действий проверяемых сотрудников.

В первую очередь проверяется сотрудники и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением.

"К примеру, инспекторами патрульной полиции Павлодара по подозрению в нарушении правил дорожного движения остановлена автомашина Lexus. Водитель - житель Астаны - предоставил служебное удостоверение сотрудника Департамента собственной безопасности МВД", - говорится в сообщении.

Как сообщается, астанчанин был привлечен к административной ответственности за совершенное дорожное нарушение, а полицейских также заинтересовал представленный документ сотрудника МВД.

"Как было установлено, удостоверение не соответствует оригинальному образцу документа и является поддельным", - следует из сообщения.

По факту использования нарушителем заведомо подложного документа управлением собственной безопасности ДП Павлодарской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград).

МВД обратилось к гражданам Казахстана, которых призвало "быть законопослушными и не допускать противоправных действий".

Ранее сообщалось, что лжеполицейский вымогал деньги у подростка в Актобе.