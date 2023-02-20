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В Павлодаре нарушитель ПДД представился "сотрудником МВД"

В Павлодаре нарушитель ПДД представился "сотрудником МВД" Фото: Zakon.kz
Министерство внутренних дел Казахстана продолжает мероприятия по проверке сотрудников органов внутренних дел на добропорядочность (Integrity Check), сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, проверяющими моделируются повседневные ситуации в работе полицейских, изучаются варианты реагирования на них и даются оценки действий проверяемых сотрудников.

В первую очередь проверяется сотрудники и подразделения, которые ежедневно взаимодействуют и контактируют с населением.

"К примеру, инспекторами патрульной полиции Павлодара по подозрению в нарушении правил дорожного движения остановлена автомашина Lexus. Водитель - житель Астаны - предоставил служебное удостоверение сотрудника Департамента собственной безопасности МВД", - говорится в сообщении.

Как сообщается, астанчанин был привлечен к административной ответственности за совершенное дорожное нарушение, а полицейских также заинтересовал представленный документ сотрудника МВД.

"Как было установлено, удостоверение не соответствует оригинальному образцу документа и является поддельным", - следует из сообщения.

По факту использования нарушителем заведомо подложного документа управлением собственной безопасности ДП Павлодарской области начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 385 УК РК (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград).

МВД обратилось к гражданам Казахстана, которых призвало "быть законопослушными и не допускать противоправных действий".

Ранее сообщалось, что лжеполицейский вымогал деньги у подростка в Актобе.

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