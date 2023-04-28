Объясни мне на лапах: как понять язык собаки

Для гармоничного взаимодействия с собакой и ее комфортного состояния важно понимать язык четвероногого друга. Есть ряд признаков, которые подскажут, о чем хочет сообщить животное. Zakon.kz разбирался в этом вопросе с помощью профессионалов.

Как рассказала ветеринарный врач Ксения Старцун, собаки коммуницируют с нами различными способами. Для того, чтобы легко понимать, что они пытаются нам сказать, владельцам нужно быть наблюдательными и учиться интерпретировать поведение собак. Это поможет разобраться в эмоциональном состоянии и самочувствии животного.

По каким показателям в поведении собаки можно ориентироваться

Первое – нужно следить за языком тела, положением его в пространстве, положением хвоста, ушей, выражением мордочки.

"Расслабленное тело, виляние хвоста, поднятые раскрытые уши, спокойное выражение морды чаще всего говорят о безмятежном состоянии собаки. А вот поджатый хвост, напряженность тела и морды, прижатые к голове уши могут означать беспокойство и тревогу". Ксения Старцун

Второе – наблюдение за вокализацией. Собаки общаются с помощью звуковых сигналов. Они могут лаять, скулить, как и в игровой манере, так и в тревожный момент.

Например, испытывая дискомфорт – страх, боль, стресс – собака сильно лает, скулит, рычит и завывает. В основном, стоит обращать внимание на тон и интенсивность вокализации, для более точного определения состояния питомца. Потому что рычать и лаять собака также может, например, во время игры, и это нормально.

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Третье – оценка контекста ситуации и окружающей среды.

Например, если собака виляет хвостом при приближении к знакомому человеку, это означает игривость, доброжелательность, радость. Но такое же виляние хвостом в комбинации с рычанием и оскалом могут означать тревогу и страх.

"Следует комплексно рассматривать, как собака себя проявляет, для адекватной интерпретации поведения животного", – отметила специалист.

Четвертое – наблюдение за степенью социализации.

Собаки – высокосоциальные животные, и взаимодействие с людьми или другими животными может дать ценную информацию об их поведении.

Собака, которая охотно приближается и вступает в игру с сородичами или ищет взаимодействия с человеком, скорее всего, демонстрирует признаки счастья. И, наоборот, если собака избегает социального взаимодействия – прячется, проявляет агрессию, может бороться со страхом или дискомфортом. Такое поведение указывает на то, что за собакой нужно внимательно понаблюдать и разобраться в ее состоянии.

Также следует учитывать изменение аппетита, энергичности, режима сна своего любимца – все это также может рассказать об эмоциональном состоянии собаки.

"Счастливая собака имеет здоровый аппетит, ведет себя активно, имеет регулярный сон. Если собака теряет интерес к еде, становится вялой – большая вероятность, что животное испытывает стресс, тревогу или такое поведение может быть симптомом какого-то развивающегося заболевания". Ксения Старцун

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Нужно отметить, добавила ветеринар, что внимательное наблюдение за псом даст хозяину возможность в сжатые сроки понять, требуется ли собаке помощь. На это указывает комплекс признаков.

"Каждая собака – это личность, со своим уникальным характером и опытом. Важно наблюдать и понимать поведение животного на основе ее индивидуальных особенностей. Научившись ориентироваться в поведении собаки, можно построить наиболее прочную связь, решить возможные проблемы и обеспечить благополучие питомцу. Поэтому не стоит пренебрегать его изучением". Ксения Старцун

Как использовать полученные навыки по интерпретации состояния любимца

Очень распространенный случай: хозяин пошел утром на работу, и, не успев выйти из подъезда, услышал, как собака начала громко лаять и выть. Вернувшись домой, он видит следующую картину: пес погрыз мебель, все вещи в квартире разбросаны.

Мы обратились за разъяснением ситуации к бывшему преподавателю кафедры кинологии Пограничной академии КНБ РК Виталию Савиных: почему собаки ведут себя таким образом? Что это значит и как с этим бороться? По словам специалиста, чаще всего такое бывает, когда домашнего питомца берут в семью во взрослом возрасте, у другого хозяина или забирают из приюта.

"Собака своим лаем, скулением, воем, находясь одна в непривычном месте с чужими запахами, призывает к себе на помощь или ждет ответного лая других собак в виде солидарности и поддержки. Воспитанная с щенячьего возраста в одной семье собака так себя никогда вести не будет. Она с рождения привыкла, что ее оставляют дома, понимает это в дальнейшем", – рассказал Виталий Анатольевич.

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Эксперт отметил, что это можно постараться исправить, но подходить к воспитанию нужно грамотно, чтобы не усугубить ситуацию и не сломать психику животному.

"В современном мире существуют дрессировочные противолайные ошейники. Он помогает подавлять лай собаки и другие нежелательные действия. Но просто купить его и сразу надеть на неподготовленное к этому животное нельзя. При неожиданном воздействии "Антилая" на собаку во время ее "гавканья" невпопад, собака, вдруг ощущая незнакомые импульсы или звуки, пугается, это может вызвать у нее панику и сорвать ее психику. Собака станет неуравновешенной, может впоследствии кидаться и гавкать на всех окружающих, постоянно опасаясь таких неожиданных воздействий", – объяснил специалист.

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Виталий Анатольевич уточнил – связано это с тем, что собака получила подобное наказание неожиданно и в ваше отсутствие. По мнению кинолога, к этим ошейникам нужно обязательно приучать животных. Для этого необходимо обратиться к соответствующему специалисту, который объяснит хозяину, как его правильно применять. Тогда от дрессировки будет нужный эффект, добавил Виталий Савиных.

"Это один из вариантов разрешения ситуации. Второй вариант – обратиться к языку тела собаки. Вы ведь не видите, как она себя ведет дома? Вы не знаете, почему она скулит и гавкает, оставаясь одна. Ведь для этого есть много разных причин. Опять же, на свой лай она может ожидать ответного голосового отклика других собак для поддержки, к примеру, от соседских собак", – сказал спикер.

Если не обращать внимания на этот момент, такое поведение может усугубиться, и следующим этапом станет деструктивное поведение – собака начнет отрывать обои, грызть обувь и провода, рвать домашний текстиль и обивку дивана, портить другие вещи. Таким образом, по словам специалиста, животное пытается себя отвлечь, или, скорее, развлечь.

"Именно поэтому начальная дрессировка основана на приучении собаки к различным раздражителям и интонации голоса хозяина. Ведь собака реагирует не на слова, которые вы ей говорите, а на вашу интонацию в голосе. Поэтому, когда вы вернетесь домой и увидите, что ваш пес что-то натворил, важно то, с какой интонацией вы его будете ругать, чтобы он понял, что делает что-то плохое. Для собаки такие шалости – игра. Если вы ее отругаете с неверной интонацией в голосе, уйдя в следующий раз получите такой же "погром" в квартире". Виктор Савиных

Многие считают, что такими пакостями собака пытается привлечь к себе внимание. Но это неверное мнение, подчеркнул кинолог.

"Собака привлекает внимание к себе не тогда, когда хозяина нет, а когда он рядом. Собака же не может обнять любимого хозяина, она выражает это трепетное чувство иначе: бегает вокруг человека, хватает его за рукава, облизывает руки, тянет за одежду, подпрыгивает, чтобы лизнуть в лицо – вот так она привлекает внимание к себе". Виктор Савиных

Но даже в случае, если собака практически с рождения воспитывалась в семье, и особых проблем с ней не наблюдается, надо знать: чтобы собака не испытывала психологический дискомфорт, ее нельзя бросать, оставлять больше чем на неделю у чужих людей, закрывать надолго в квартире. По возможности необходимо брать своего "хвостатого друга" с собой. Стараться, чтобы разлука была минимальной.

"Язык тела, мимика, жесты – универсальный язык общения – существует очень давно. Он берет свое начало с развития эволюции. Невербальным языком пользовались люди в древние времена, когда не было общего языка общения. Первое время все понимали только язык жестов и мимики, прежде чем научились разговаривать. Также и у животных, в частности – у собак. Они не умеют разговаривать, а свое настроение – любовь, агрессию, страх или бесстрашие – демонстрируют своим телом: движением хвоста и головы, стойкой лап и ушей, расположением языка и мимикой мордочки". Виктор Савиных

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Кроме того, эксперт подчеркнул, нельзя судить о поведении только по жестам тела у одной собаки. Надо также учитывать темперамент собак, отношение к людям и к своему хозяину.

"Чтобы научиться "читать" язык тела собаки, надо с ней вместе жить. Жить не означает – покормил и выгулял ее. Жить – это уделять ей столько времени, сколько и другому члену семьи. Только тогда вы научитесь понимать язык тела собаки и что она говорит. Вам будет казаться, что вы с ней разговариваете как с человеком, только она не может в ответ сказать". Виктор Савиных

Изучив язык тела собаки вы сможете не только свободно понимать своего четвероногого друга, но и предугадывать его дальнейшие действия. Чаще всего собаку можно "прочитать" по ее хвосту, зная его положение, рассказал эксперт.

Подытожить можно коротким заключением: человек, который любит свою собаку, занимается ею, воспитывает, способен понять язык тела питомца настолько хорошо, что собака становится для него не просто другом, а настоящим членом семьи.