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Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели

Министр обороны, Индия, Руслан Жаксылыков Фото: МО РК
Прилетев в столицу Индии, генерал-полковник Руслан Жаксылыков в первую очередь встретился с министром обороны Индии-Раджнатхом Сингхом, сообщает Zakon.kz

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

военные

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Как сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, цель визита Руслана Жаксылыкова в Индию – участие в очередном совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

встреча

Фото: пресс-служба Минобороны РК

встреча

Фото: пресс-служба Минобороны РК

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