Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели

Прилетев в столицу Индии, генерал-полковник Руслан Жаксылыков в первую очередь встретился с министром обороны Индии-Раджнатхом Сингхом, сообщает Zakon.kz

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Как сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, цель визита Руслана Жаксылыкова в Индию – участие в очередном совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.

Фото: пресс-служба Минобороны РК





Фото: пресс-служба Минобороны РК

Недавно в Алматы провели Олимпиаду "Сардар" и определили лучших кандидатов для поступления в военные вузы Казахстана.

