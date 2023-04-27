Министр обороны Казахстана прибыл в Нью-Дели
Фото: МО РК
Прилетев в столицу Индии, генерал-полковник Руслан Жаксылыков в первую очередь встретился с министром обороны Индии-Раджнатхом Сингхом, сообщает Zakon.kz
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего военного сотрудничества.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Как сообщает Министерство обороны Республики Казахстан, цель визита Руслана Жаксылыкова в Индию – участие в очередном совещании министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества.
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Фото: пресс-служба Минобороны РК
Недавно в Алматы провели Олимпиаду "Сардар" и определили лучших кандидатов для поступления в военные вузы Казахстана.
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