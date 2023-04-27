Ситуация в Украине: свыше 9 бригад ВСУ вооружили страны НАТО, Киев объяснил ранение журналиста в Херсоне

Фото: president.gov.ua

Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил о том, что страны НАТО завершили подготовку и вооружили свыше 9 бригад ВСУ, сообщает Zakon.kz.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что совместно с главкомом украинских войск Валерием Залужным провел очередной телефонный разговор с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли.

Журналист римской газеты la Repubblica Коррадо Дзунино, раненный во время атаки беспилотника в Херсоне, игнорировал предупреждения украинских военных, сообщили в украинском оперативном командовании "Юг".

Правительство Венгрии представит в парламент пакет судебных реформ, согласованный с Еврокомиссией, для разблокировки денег из фондов ЕС, предназначенных Венгрии, заявила венгерский министр юстиции Юдит Варга.

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Владимир Зеленский может находиться с тайным визитом в подконтрольной украинским войскам части Запорожской области.

Издание Mysl Polska приводит несколько факторов, из-за которых контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось.

Украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, атаку удалось отразить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

Суд района Прага 1 приговорил Ладислава Врабела к условному тюремному заключению сроком на 4 месяца с отсрочкой наказания на полтора года за размещение в соцсетях видеоролика о том, что правительство Чехии якобы намерено нанести ядерный удар по РФ, которая таким же образом ответила бы Чехии, сообщило сетевое издание Idnes.

Путин и Си Цзиньпин не обсуждали на переговорах в Москве вопрос возвращения Украины в границы 1991 года – Песков.

Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии для страны-кандидата в Евросоюз и ожидает промежуточного отчета от европейских властей к концу весны, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

РФ не намерена идти по пути ядерной эскалации, но советует не испытывать Москву – МИД РФ.

Страны ЕС снова не договорились о совместных закупках боеприпасов для Украины, сообщает польская радиостанция RMF FM.

Украина получит западные вооружения для проведения контрнаступления вовремя – Верховный главнокомандующий НАТО в Европе Кристофер Каволи.

Эрдоган в ходе переговоров с Путиным обсудил ситуацию в Украине и зерновую сделку – канцелярия турецкого лидера.

Беларусь планирует увеличить численность подразделений, задействованных в охране границы с Украиной.

Киев получил почти все обещанные ему танки и бронемашины от стран Запада – Пентагон. Читайте также Во Франции пройдет более 300 манифестаций против политики государства Ватикан впервые в истории разрешит мирянам, включая женщин, участвовать в собрании епископов Президент Южной Кореи спел песню на государственном ужине с Джо Байденом

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