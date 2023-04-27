В Атырау рыбаков подозревают в незаконной перевозке более тонны рыбы

Подозреваемых в незаконной перевозке 1203 кг рыбы выявили атырауские полицейские 22 апреля, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, у рыбаков 1987 г.р. и 1991 г.р. изъяли сазанов, сомов, судаков и другие виды частиковых рыб.

Инцидент произошел на реке Шарон Курмангазинского района.

Фото: polisia.kz

По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 335 УК РК.



Ранее сообщалось, что в Костанае пенсионерка упала с высоты пятого этажа.