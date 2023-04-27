В Атырау рыбаков подозревают в незаконной перевозке более тонны рыбы
Фото: polisia.kz
Подозреваемых в незаконной перевозке 1203 кг рыбы выявили атырауские полицейские 22 апреля, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в пресс-службе ДП региона, у рыбаков 1987 г.р. и 1991 г.р. изъяли сазанов, сомов, судаков и другие виды частиковых рыб.
Инцидент произошел на реке Шарон Курмангазинского района.
Фото: polisia.kz
По данному факту проводится досудебное расследование по ч. 3 ст. 335 УК РК.
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