Осетровую рыбу и черную икру незаконно везли по трассе Атырау – Доссор

8 декабря на трассе республиканского значения в Атырауской области задержан подозреваемый в перевозке около 90 кг нелегальной осетровой рыбы, сообщает Polisia.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДП региона, сотрудники полиции на трассе Атырау – Доссор остановили автомобиль Lada Vesta под управлением жителя города, 1971 года рождения, который вызвал подозрение.

"В ходе проверки из машины изъято 27 тушек осетровой рыбы весом 84,9 кг и черная икра осетровых рыб весом 1,9 кг", – говорится в сообщении.

На основании данного факта начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 339 УК РК.

Ранее сообщалось, что более 64 тонн незаконно выловленной рыбы изъято у жителей трех областей Казахстана.