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В Костанайской области на бывшем заводе загорелся битум

бывший завод Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области
В селе Федоровка в 15:36 загорелся битум на территории бывшего асфальтобетонного завода, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным пресс-службы ДЧС региона, площадь пожара составила 800 кв. м. Огонь быстро распространился по сухой траве на площади 2 га.

"Тушение осложняется из-за образовавшегося густого едкого дыма. Усилиями сил ДЧС, местных исполнительных органов и коммунальных служб удалось локализовать пламя в 17:55. Тушение продолжается".Пресс-служба ДЧС Костанайской области

На месте работают 2 единицы техники и 7 человек личного состава ДЧС, ГКП Водстрой – 3 человека, 3 водовоза, МИО в составе 5 человек, МПС (2 техники, 4 человека).

Жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что крупный пожар потушили в Экибастузе.

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