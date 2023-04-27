Крупный пожар потушили в Экибастузе

В 17:57 стало известно о возгорании кровли двухэтажного жилого дома по улице Жусупа, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, к месту вызова было направлено 7 единиц техники и 40 человек личного состава.



"По прибытии на место вызова происходило горение кровли 800 кв. м и 8 квадратов двух балконов. Причина устанавливается", – говорится в сообщении.

Как уточняется, пострадавших нет.

Эвакуированы 30 человек, из них 7 детей, вынесли 12 газовых баллонов.

В 19:41 пожар был потушен.

Ранее сообщалось, что в Экибастузе сгорела кровля двухэтажного жилого дома.