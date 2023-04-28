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Из армии с инвалидностью и судимостью: родные солдата не согласны с приговором

суд Фото: pixabay
Родные пострадавшего во время взрыва снаряда на учебном полигоне в Мангистауской области требуют справедливости, сообщает Zakon.kz.

Нурлан Аскарулы служил срочную службу в Мангистауской области полтора года назад, когда его отправили на очистку полигона "Бекет ата" от боеприпасов. Но один из них внезапно взорвался в руках солдата. Он потерял два пальца на руке, лишился пятки, в его теле до сих пор осколки.

Родные пострадавшего рассказали телеканалу "Астана", что солдат отправили без всякой подготовки, ограничившись лишь теорией, что и стало причиной инцидента

"Они пошли на очистку полигона без специальных инструментов, то есть, без миноискателей. Плюс еще бронежилеты у них, оказывается, должны быть на руке. Просто визуально, методом тыка они искали. По его словам, он думал, что это муляж. Потому что без специальной подготовки их отправили разминировать полигон. Мне кажется, это все равно не правильно, потому что они же не специалисты, они же не саперы". Сестра пострадавшего Назым Омирбаева

18-летний Нурлан лишился двух пальцев на правой руке и левой пятки. Врачи достали из его тела осколки, но лишь те, до которых смогли добраться. Однако добиться инвалидности бывшему военнослужащему не удается. Отказывают, - жалуются родные пострадавшего. Более того, солдата-срочника признали виновным в произошедшем и приговорили к одному году условно.


"Мы подавали в суд на эту часть. Они написали встречное заявление, встречный иск и сделали в конце виноватым Нурлана. Указали, что это он был виноват, что он был ознакомлен с инструкцией. Когда было ознакомление с техникой безопасности, в ведомости поставили вместо него подписи. Это все доказали, наш адвокат доказал, что они сфальсифицировали подпись". Сестра пострадавшего Назым Омирбаева

В военном же суде Актюбинского гарнизона, где был вынесен приговор, сообщили, что военнослужащий нарушил правила обращения с оружием.

"Судом установлено, что Н. Аскарулы, будучи военнослужащим срочной службы совершил уголовное правонарушение в виде нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными веществами, представляющими особую опасность для окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военного имущества либо иные тяжкие последствия". Военный суд Актюбинского гарнизона

Но родные пострадавшего с этим приговором не согласны. Они уверены: молодые, неопытные солдаты не должны заниматься очисткой полигонов от боеприпасов. Тем более, без специальных средств. Они надеются, что решение суда пересмотрят и молодому человеку отменят судимость. Или хотя бы присвоят инвалидность. Сейчас у Нурлана гниет нога и в теле остаются осколки. По этой причине молодой человек не может трудоустроиться.

Ранее сообщалось, что в Уральске три тела нашли на месте взрыва около городского парка.

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