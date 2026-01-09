#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Зверское убийство Айзат Джумановой: родные убитой не согласны с приговором

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 10.01.2026 00:03 Фото: Zakon.kz
Родные забитой до смерти 32-летней сельчанки Айзат Жуманова и их адвокат не согласны с приговором, вынесенным судом в Талдыкоргане. Потерпевшая сторона намерена добиваться его ужесточения, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет телеканал "КТК".

Громкий судебный процесс по делу об убийстве Айзат Жумановой завершился 9 января. Следствию удалось доказать, что к смерти женщины причастен ее супруг – Айбар Жанболат. По материалам дела, в роковую ночь мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил сцену ревности, которая переросла в многочасовые истязания. У погибшей были зафиксированы выбитые зубы, переломы основания черепа, таза и конечностей.

На суде обвиняемый утверждал, что не желал жене смерти. Однако суд признал его вину полностью доказанной.

"Суд постановил назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы. Осужденный Айбар Жанболат, я к вам обращаюсь. Ваша вина в совершении этого преступления полностью доказана. Вы осознаете, что вы разрушили судьбы трех семей: собственную семью, жизнь родителей покойной жены и своих родителей?" – сказал судья Адилет Бахытов, оглашая приговор.

Подсудимый выслушал приговор молча. Ответа суду он не дал и был выведен из зала.

Кратко высказались и родные погибшей. Они подчеркнули, что прощать убийцу не намерены.

"Он не сожалеет об этом. Если бы он сожалел, он такое не натворил бы. Если бы он ее любил, он так не бил бы", – тетя убитой Раушан Дауренбекова.

У Айзат Жумановой осталась двухлетняя дочь. В ближайшее время суду предстоит решить вопрос об опекунстве над ребенком.

Кроме того, родственники погибшей требовали взыскать с осужденного 100 миллионов тенге в качестве компенсации морального вреда. Однако суд обязал выплатить лишь 20 миллионов.

Решением суда недоволен и адвокат потерпевшей стороны Арман Шарипов. По его словам, преступление должно квалифицироваться как убийство с особой жестокостью.

"В рамках досудебного следствия мы просили, ходатайствовали о том, чтобы переквалифицировать 99 часть 2, которая предусматривает до 20 лет лишения свободы. Но, к сожалению, была переквалифицирована только на часть 1. Срок предусматривает 15 лет. Сегодня подсудимому дали 14 лет. Соответственно, мы с этим не согласны. Мы будем подавать апелляционную жалобу", – сказал он.

Отбывать наказание Айбар Жанболат будет в колонии средней безопасности. У потерпевшей стороны есть две недели, чтобы обжаловать приговор.

Ранее мы писали, что 15 лет тюрьмы грозит обвиняемому в убийстве 32-летней Айзат Жумановой. Такое наказание запросил прокурор для ее мужа. Подсудимый выступил с последним словом. По версии следствия, семь месяцев назад пьяный мужчина жестоко расправился с супругой.

Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
