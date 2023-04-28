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Умер популярный американский телеведущий

телеведущий Фото: Twitter/@jerryspringer
Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание TMZ, у журналиста был рак поджелудочной железы.

"Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения", – говорится в статье.

Отмечается, что Спрингер обрел известность благодаря собственному шоу, которое вел на протяжении 27 лет. Первый выпуск вышел в эфир в 1991 году. До этого он баллотировался в конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.

Ранее сообщалось о кончине актера из сериала "Реальные пацаны" Василия Масалитина.

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