Умер популярный американский телеведущий

Популярный американский телеведущий Джерри Спрингер ушел из жизни в возрасте 79 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание TMZ, у журналиста был рак поджелудочной железы.

"Умер Джерри Спрингер, одна из самых влиятельных и противоречивых фигур в истории телевидения", – говорится в статье.

Отмечается, что Спрингер обрел известность благодаря собственному шоу, которое вел на протяжении 27 лет. Первый выпуск вышел в эфир в 1991 году. До этого он баллотировался в конгресс США и проработал один срок на посту мэра города Цинциннати.

Ранее сообщалось о кончине актера из сериала "Реальные пацаны" Василия Масалитина.

