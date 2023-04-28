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В Актюбинской области подсчитывают ущерб от весеннего половодья

Актюбинская область Фото: пресс-служба МЧС РК
Эксперты начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья. Сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, на ремонт только одной гимназии и спортивного комплекса понадобится больше 200 млн тенге. Помимо учебного заведения и оздоровительного комплекса, под воду тогда ушли и 78 частных домов.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс первым принял удар. Талая вода затопила подвал и весь первый этаж. К зданию можно было подобраться только на лодке. Да и внутри передвигались вплавь. Сейчас там уже сухо. Но объект придется капитально ремонтировать. Для этого, по подсчетам экспертов, понадобится не меньше 140 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление гимназии обойдется чуть дешевле: в 100 млн тенге. Изначально предполагалось, что после таких разрушений дети сюда вряд ли вернутся. Но эксперты пришли к выводу, что гимназию можно отремонтировать. Чиновники рассчитывают успеть все до сентября.

"На первом этаже образовались трещины в стенах столовой, библиотеки, уборных, спортзале. Некоторые даже перегородки. Ненесущие перегородки наклонились, и были повреждены напольные покрытия. Мы ставим такую задачу: чтобы в летний период – каникулярный период – начать и завершить ремонт". Замруководителя Управления образования Актюбинской области Женисбек Акбергенов

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по ЧС Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с проводимыми аварийно-спасательными работами по ликвидации последствий паводков в Кобдинском и Уилском районах.

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Елена Беляева
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