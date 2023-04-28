В Актюбинской области подсчитывают ущерб от весеннего половодья

Эксперты начали подсчитывать ущерб от весеннего половодья. Сильнее всего стихия ударила по поселку Кобда, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет КТК, на ремонт только одной гимназии и спортивного комплекса понадобится больше 200 млн тенге. Помимо учебного заведения и оздоровительного комплекса, под воду тогда ушли и 78 частных домов.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс первым принял удар. Талая вода затопила подвал и весь первый этаж. К зданию можно было подобраться только на лодке. Да и внутри передвигались вплавь. Сейчас там уже сухо. Но объект придется капитально ремонтировать. Для этого, по подсчетам экспертов, понадобится не меньше 140 млн тенге", – говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановление гимназии обойдется чуть дешевле: в 100 млн тенге. Изначально предполагалось, что после таких разрушений дети сюда вряд ли вернутся. Но эксперты пришли к выводу, что гимназию можно отремонтировать. Чиновники рассчитывают успеть все до сентября.

"На первом этаже образовались трещины в стенах столовой, библиотеки, уборных, спортзале. Некоторые даже перегородки. Ненесущие перегородки наклонились, и были повреждены напольные покрытия. Мы ставим такую задачу: чтобы в летний период – каникулярный период – начать и завершить ремонт". Замруководителя Управления образования Актюбинской области Женисбек Акбергенов

Ранее сообщалось, что в ходе рабочего визита в Актюбинскую область министр по ЧС Юрий Ильин и аким Актюбинской области Ералы Тугжанов провели облет и ознакомились с проводимыми аварийно-спасательными работами по ликвидации последствий паводков в Кобдинском и Уилском районах.

