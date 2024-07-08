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В Жанатасе Жамбылской области начали подсчитывать ущерб от склоновых стоков

В Жанатасе Жамбылской области начали подсчитывать ущерб от склоновых стоков, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2024 23:20 Фото: акимат Жамбылской области
В Сарысуском районе Жамбылской области ликвидируют последствия склоновых стоков и подсчитывают материальный ущерб. Специальная комиссия начала свою работу, сообщает Zakon.kz.

По информации городских властей, ведутся работы по откачке воды. По состоянию на 18:30 было откачано 18 600 м3 воды из 128 дворовых территорий и 47 домов.

В двух жилых массивах в Жанатасе (Малоэтажка, Дегерес) возобновили электроснабжение. Без света остается только средняя школа имени Д.Конаева, там сейчас проводятся работы по откачке воды.

"Утром 8 июля с помощью беспилотного летательного аппарата установлено значительное снижение уровня воды. Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет. Для эвакуации пострадавшего населения подготовили 105 мест в двух пунктах временного размещения. 12 жителей, которые находились в этих пунктах, вернулись домой".акимат Жамбылской области

Также сообщили, что движение по дороге Жанатас - Саудакент возобновлено.

В работах по ликвидации последствий ЧС задействовано 282 сотрудника служб гражданской защиты, 64 ед. техники, 34 мотопомпы, 1 беспилотный летательный аппарат.


Стоит добавить, что аким Жамбылской области Ербол Карашукеев прошлой ночью посетил город Жанатас, осмотрел подтопленные дворы, поговорил с жителями.


Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Ранее сообщалось, что 7 июля вечером в Жанатасе склоновые стоки, сформировавшиеся из-за сильного ливня, подтопили 47 домов, социальный объект (школа) и более 400 дворов.


А совсем недавно стало известно, что в Семее устраняют последствия ливня.

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