В Жанатасе Жамбылской области начали подсчитывать ущерб от склоновых стоков

В Сарысуском районе Жамбылской области ликвидируют последствия склоновых стоков и подсчитывают материальный ущерб. Специальная комиссия начала свою работу, сообщает Zakon.kz.

По информации городских властей, ведутся работы по откачке воды. По состоянию на 18:30 было откачано 18 600 м3 воды из 128 дворовых территорий и 47 домов.

В двух жилых массивах в Жанатасе (Малоэтажка, Дегерес) возобновили электроснабжение. Без света остается только средняя школа имени Д.Конаева, там сейчас проводятся работы по откачке воды.

"Утром 8 июля с помощью беспилотного летательного аппарата установлено значительное снижение уровня воды. Жертв и пострадавших нет. Потерь скота нет. Для эвакуации пострадавшего населения подготовили 105 мест в двух пунктах временного размещения. 12 жителей, которые находились в этих пунктах, вернулись домой". акимат Жамбылской области

Также сообщили, что движение по дороге Жанатас - Саудакент возобновлено.

В работах по ликвидации последствий ЧС задействовано 282 сотрудника служб гражданской защиты, 64 ед. техники, 34 мотопомпы, 1 беспилотный летательный аппарат.





Стоит добавить, что аким Жамбылской области Ербол Карашукеев прошлой ночью посетил город Жанатас, осмотрел подтопленные дворы, поговорил с жителями.





Ситуация находится на личном контроле главы региона.

Ранее сообщалось, что 7 июля вечером в Жанатасе склоновые стоки, сформировавшиеся из-за сильного ливня, подтопили 47 домов, социальный объект (школа) и более 400 дворов.





А совсем недавно стало известно, что в Семее устраняют последствия ливня.