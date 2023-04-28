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Пьяный мужчина напал на 12-летнюю девочку в Павлодаре

Пьяный мужчина напал на 12-летнюю девочку в Павлодаре Фото: Zakon.kz
На одной из детских площадок Павлодара пьяный мужчина напал на девочку и избил ее, ударив головой о горку, сообщает Zakon.kz.

Случай в социальных сетях описала старшая сестра пострадавшей девочки. Как сообщила жительница Павлодара, на детской площадке одного из дворов города на 12-летнюю девочку напал нетрезвый мужчина. По словам потерпевшей, мужчина избил ребенка и ударил головой о детскую горку для катания, пишет Pavlodarnews.

В полиции региона уже отреагировали на появившуюся в социальных сетях жалобу.

"Факт зарегистрировали 26 апреля. На место происшествия выезжал участковый инспектор Северного отдела полиции", – сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

Как сообщили в ведомстве, назначены ряд экспертиз. После получения результатов исследования, будет вынесено процессуальное решение.

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