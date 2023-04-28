Тяжелые травмы получила школьница Кызылорды от рухнувшего на нее шкафа

Девятилетняя ученица одной из школ Кызылорды госпитализирована с серьезными травмами и переломом позвоночника после того, как в классе на нее упал шкаф, сообщает Zakon.kz.

Родители пострадавшей девочки поделились произошедшим. Они рассказали, что шкаф на их дочь упал в классе. В тот момент возле него стояли несколько детей, но все успели отбежать. Пострадала только одна ученица, передает КТК.

Мама девочки поделилась случившимся в социальных сетях.

"На мою дочь в классе упал шкаф. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в многопрофильной областной детской больнице. Пришли люди с администрации школы, сказали, что окажут материальную помощь, если мы заберем заявление. Но мы отказали. Состояние нашей дочери настолько тяжелое, мы даже не знаем, сколько времени и средств понадобится на ее реабилитацию. Врачи тоже не дают никаких гарантий, поэтому мы решили, что все должно быть решено в рамках закона. Написали также заявление в областную прокуратуру. Надеемся, что оно не останется без ответа и виновные понесут наказании", – написала женщина в социальных сетях.

Как рассказали врачи, девочка была госпитализирована с тяжелыми травмами в многопрофильную детскую больницу.

"Она была госпитализирована с травмой почек, ушибом мочевого пузыря. У нее было шоковое состояние, смещенный перелом бедренной кости, закрытый смещенный перелом поперечного отростка первого поясничного отдела позвоночника", – сообщили медики.

В полиции начали расследование по по части 2 статьи 140 уголовного кодекса "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В Костанае годовалый мальчик 25 апреля выпал из окна 3-го этажа и чудом остался жив. По информации ДЧС Костанайской области, пострадавший находится в реанимации. Состояние мальчика тяжелое.

