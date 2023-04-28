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Сборке беспилотников будут учить российских детей в школах

Сборке беспилотников будут учить российских детей в школах Фото: pixabay
Идею обучения детей проектированию и сборке беспилотных летательных аппаратов в школах получила одобрение президента России Владимира Путина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет российское издание "Известия", 27 апреля во время мероприятии в индустриальном парке "Руднево", что в Подмосковье, Владимир Путин поддержал идею о введении в школах страны обязательным предметом сборку беспилотников.

Владимир Путин подчеркнул важность раннего обучения детей навыкам проектирования и сборки дронов.

"Уверен, это, во-первых, ребят займет полезным и интересным делом, отвлечет от того, чем не надо было бы заниматься; во-вторых, эта так называемая ранняя профориентация пойдет на пользу в конечном итоге и стране". Владимир Путин

Как рассказал во время заседания Путин, создание беспилотных летательных аппаратов поможет в сельском хозяйстве, строительстве, энергетической и транспортной сферах.

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