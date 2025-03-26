В Минобороны и МИДе высказались об упавших в ЗКО беспилотниках

В Западно-Казахстанской области недалеко от границы с Россией обнаружили второй за месяц беспилотный летательный аппарат, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель министра обороны Шайх-Хасан Жазыкбаев рассказал, что по факту обнаружения беспилотных летательных аппаратах ведется расследование всеми ответственными, компетентными органами.

"Министерство обороны также не осталось вне рамок этого расследования. Находится в ведении нашей ПВО. По итогам расследования мы предоставим дополнительную информацию, если это необходимо. В Бокейординском районе имеются испытательные полигоны. Есть не только поле боя, но и воздушное пространство. Возможно, это технический сбой, из-за которого он вышел (из строя. – Прим .ред.). Или еще другое. Думаю, неправильно говорить конкретно, пока не закончится расследование", – добавил он.

Первый заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин заявил, что "на сегодня нет информации, откуда этот дрон прилетел и чей он.

"Проводятся следственные меры. Как поступит информация о том, чей это дрон, кто его запустил, мы примем конкретные решения", – подчеркнул вице-министр.

Как пишет 19 марта телеканал КТК, беспилотник был найден в степи в Таскалинском районе, в стороне от поселка Атамекен. По словам очевидцев, его длина составляет около трех метров, а на корпусе есть надписи, указывающие на модель "Герань-2".

20 марта 2025 года сообщалось, что в Западно-Казахстанской области проводится проверка по факту обнаружения второго за месяц беспилотного летательного аппарата, упавшего недалеко от границы с Россией.