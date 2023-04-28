На пять суток арестовали сельчанина за нетрезвый вид в общественном месте
Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области, 53-летний сельчанин привлек внимание патрульных полицейских тем, что "некрепко стоял на ногах". Сотрудники полиции поговорили с мужчиной и выяснили, что он уже привлекался за появление в общественном месте в ненадлежащем виде.
Полицейские установили, что сельчанин совершил административное правонарушение повторно в течение года. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 440 КоАП РК. По решению суда мужчина арестован на пять суток.
Ранее стало известно, что районный суд Восточно-Казахстанской области привлек к административной ответственности пенсионерку за брань на рынке. Женщине
присудили штраф в 12 075 тенге.