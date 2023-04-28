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Законодательство РК

На пять суток арестовали сельчанина за нетрезвый вид в общественном месте

На пять суток арестовали сельчанина за нетрезвый вид в общественном месте Фото: Zakon.kz
В Щербаковском районе Павлодарской области мужчине присудили пять суток административного ареста за появление в пьяном виде в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области, 53-летний сельчанин привлек внимание патрульных полицейских тем, что "некрепко стоял на ногах". Сотрудники полиции поговорили с мужчиной и выяснили, что он уже привлекался за появление в общественном месте в ненадлежащем виде.

Полицейские установили, что сельчанин совершил административное правонарушение повторно в течение года. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 440 КоАП РК. По решению суда мужчина арестован на пять суток.

Ранее стало известно, что районный суд Восточно-Казахстанской области привлек к административной ответственности пенсионерку за брань на рынке. Женщине присудили штраф в 12 075 тенге.

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Мария Мельникова
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