На пять суток арестовали сельчанина за нетрезвый вид в общественном месте

В Щербаковском районе Павлодарской области мужчине присудили пять суток административного ареста за появление в пьяном виде в общественном месте, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Департамента полиции Павлодарской области, 53-летний сельчанин привлек внимание патрульных полицейских тем, что "некрепко стоял на ногах". Сотрудники полиции поговорили с мужчиной и выяснили, что он уже привлекался за появление в общественном месте в ненадлежащем виде.

Полицейские установили, что сельчанин совершил административное правонарушение повторно в течение года. В его отношении составили протокол по части 3 статьи 440 КоАП РК. По решению суда мужчина арестован на пять суток.

Ранее стало известно, что районный суд Восточно-Казахстанской области привлек к административной ответственности пенсионерку за брань на рынке. Женщине присудили штраф в 12 075 тенге.

