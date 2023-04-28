Суд оштрафовал пенсионерку за мат
Две жительницы восточноказахстанской Шемонаихи повздорили на местном рынке. Обе женщины – работают там продавцами. Как передает издание YK-news, одна из торговок обругала вторую нецензурной бранью.
В отношении пенсионерки полицейские составили протокол об административном правонарушении. Дело было передано в суд. Позднее пенсионерку вызвали в Шемонаихинский районный суд, где ее признали виновной в проступке, согласно статье 434 КоАП РК, "Мелкое хулиганство". Женщине присудили штраф в 12 075 тенге.
Ранее в Восточно-Казахстанской области суд арестовал местную жительницу на трое суток. Жительница села сквернословила в районной больнице, за что ее привлекли к административной ответственности.
7 марта в
Казахстане введены в действие поправки
в Кодекс об административных
правонарушениях, ужесточающие наказание
за нецензурную брань. Горожан могут
оштрафовать на 69 тысяч тенге.