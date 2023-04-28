Суд оштрафовал пенсионерку за мат

Районный суд Восточно-Казахстанской области привлек к административной ответственности пенсионерку за брань на рынке, сообщает Zakon.kz.

Две жительницы восточноказахстанской Шемонаихи повздорили на местном рынке. Обе женщины – работают там продавцами. Как передает издание YK-news, одна из торговок обругала вторую нецензурной бранью.

В отношении пенсионерки полицейские составили протокол об административном правонарушении. Дело было передано в суд. Позднее пенсионерку вызвали в Шемонаихинский районный суд, где ее признали виновной в проступке, согласно статье 434 КоАП РК, "Мелкое хулиганство". Женщине присудили штраф в 12 075 тенге.

Ранее в Восточно-Казахстанской области суд арестовал местную жительницу на трое суток. Жительница села сквернословила в районной больнице, за что ее привлекли к административной ответственности.

7 марта в Казахстане введены в действие поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказание за нецензурную брань. Горожан могут оштрафовать на 69 тысяч тенге.

